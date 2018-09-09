Дистанционная олимпиада по информатике – 2018

Стартует дистанционная олимпиада по информатике.

С 10 сентября по 6 октября 2018 года классов в ГУО «Минский областной институт развития образования» пройдет дистанционная олимпиада по информатике для учащихся 6, 7, 8, 9 классов.

При возникновении вопросов обращаться по тел. 8(017) 363 09 63 (Ротмиров Денис Александрович, методист учебно-методического отдела естественно-математических и технологических дисциплин Минского областного ИРО).

С порядком проведения можно ознакомиться ТУТ .

Бланк квитанции скачать ЗДЕСЬ .



