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BMW анонсировала спортивные версии кроссоверов X3 и X4

10.09.2018 11:38 — Разное | Tut.by  
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Компания BMW представила предсерийные прототипы «заряженных» M-версий кроссоверов X3 и X4 нового поколения. Автомобили были показаны в рамках очередного этапа чемпионата DTM на Нюрбургринге.


Внешность новых BMW X3 M и X4 M скрыта за камуфляжем, однако видны аэродинамические боковые зеркала, бамперы с большими воздухозаборниками, алюминиевые колеса с суппортами тормозных механизмов синего цвета, а также четыре патрубка выпускной системы.


Кроссоверы укомплектуют новым шестицилиндровым рядным наддувным двигателем рабочим объемом три литра. По предварительным данным, отдача агрегата составит 450 л.с. и 475 л.с. с опциональным спорт-пакетом Competition Package. Автомобили получат систему полного привода от седана M5 нового поколения, которую специально адаптируют для кроссоверов.


Дата дебюта серийных BMW X3 M и X4 M следующего поколения пока не называется. Предполагается, что автомобили будут представлены до конца 2018 года, а их продажи стартуют в следующем году.

 
 
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Предполагается, что автомобили будут представлены до конца 2018 года, а их продажи стартуют в следующем году.
 
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