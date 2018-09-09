BMW анонсировала спортивные версии кроссоверов X3 и X4

Компания BMW представила предсерийные прототипы «заряженных» M-версий кроссоверов X3 и X4 нового поколения. Автомобили были показаны в рамках очередного этапа чемпионата DTM на Нюрбургринге.





Внешность новых BMW X3 M и X4 M скрыта за камуфляжем, однако видны аэродинамические боковые зеркала, бамперы с большими воздухозаборниками, алюминиевые колеса с суппортами тормозных механизмов синего цвета, а также четыре патрубка выпускной системы.





Кроссоверы укомплектуют новым шестицилиндровым рядным наддувным двигателем рабочим объемом три литра. По предварительным данным, отдача агрегата составит 450 л.с. и 475 л.с. с опциональным спорт-пакетом Competition Package. Автомобили получат систему полного привода от седана M5 нового поколения, которую специально адаптируют для кроссоверов.





Дата дебюта серийных BMW X3 M и X4 M следующего поколения пока не называется. Предполагается, что автомобили будут представлены до конца 2018 года, а их продажи стартуют в следующем году.