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Тренер Захаров, у которого "зелень в глазах", вновь заговорил о деньгах: ему нужно $ 10 млн
Михаил Захаров. Фото: belarushockey.com
Высказывания тренера с пресс-конференции передает
– У «Мюнхена» только зарплатный бюджет 12 миллионов евро. Везде это написано.
– А какой бюджет у «Юности»?
– У нас бюджет в 15 раз меньше, даже в 16.
– От какой цифры?
– От 15 миллионов долларов.
– Вам нужно 15 миллионов долларов, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов?
– Хватит десять (смех в зале – прим.).
Добавим, что совсем недавно Михаил Захаров раскритиковал бывшего главу Федерации хоккея Семена Шапиро за то, что тот «экономил» на зарплатах в сборной.
Между тем в прошлом году глава государства наехал на своего любимчика из-за высоких денежных запросов:
«Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. Уже нет ни карих, ни голубых. Только «зелень» в глазах».
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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров рассказал, сколько денег ему нужно, чтобы выиграть евротурнир.
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