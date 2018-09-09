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Тренер Захаров, у которого "зелень в глазах", вновь заговорил о деньгах: ему нужно $ 10 млн

10.09.2018 11:02 — Разное | UDF  
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Михаил Захаров. Фото: belarushockey.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после поражения от «Мюнхена» в Лиге чемпионов (0:3) рассказал, сколько денег ему нужно, чтобы выиграть евротурнир.

Высказывания тренера с пресс-конференции передает Belarushockey.

– У «Мюнхена» только зарплатный бюджет 12 миллионов евро. Везде это написано.

– А какой бюджет у «Юности»?

– У нас бюджет в 15 раз меньше, даже в 16.

– От какой цифры?

– От 15 миллионов долларов.

– Вам нужно 15 миллионов долларов, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов?

– Хватит десять (смех в зале – прим.).

Добавим, что совсем недавно Михаил Захаров раскритиковал бывшего главу Федерации хоккея Семена Шапиро за то, что тот «экономил» на зарплатах в сборной.

Между тем в прошлом году глава государства наехал на своего любимчика из-за высоких денежных запросов:

«Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. Уже нет ни карих, ни голубых. Только «зелень» в глазах».

 
 
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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров рассказал, сколько денег ему нужно, чтобы выиграть евротурнир.
 
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