

Михаил Захаров. Фото: belarushockey.com

«Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. Уже нет ни карих, ни голубых. Только «зелень» в глазах».

Высказывания тренера с пресс-конференции передает– У «Мюнхена» только зарплатный бюджет 12 миллионов евро. Везде это написано.– У нас бюджет в 15 раз меньше, даже в 16.– От 15 миллионов долларов.– Хватит десять (смех в зале – прим.).Добавим, что совсем недавнораскритиковал бывшего главу Федерации хоккеяза то, что тот «экономил» на зарплатах в сборной.Между тем в прошлом году глава государства наехал на своего любимчика из-за высоких денежных запросов: