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Прямая линия с начальником управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища состоится 11 сентября

10.09.2018 11:04 — Разное | Интерфакс  
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Во вторник, 11 сентября, состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника Департамента по гражданству и миграции МВД – начальником управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Александром Тихоновичем Татурой.

Вопросы, касающиеся внешней трудовой и вынужденной миграции, можно будет задать с 11.00 до 12.00 часов по телефону +375 17 218-55-30.

 
 
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Во вторник, 11 сентября, состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника Департамента по гражданству и миграции МВД – начальником управления внешней...
 
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