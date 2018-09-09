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Прямая линия с начальником управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища состоится 11 сентября
Во вторник, 11 сентября, состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника Департамента по гражданству и миграции МВД – начальником управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Александром Тихоновичем Татурой.
Вопросы, касающиеся внешней трудовой и вынужденной миграции, можно будет задать с 11.00 до 12.00 часов по телефону +375 17 218-55-30.
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Прямая линия с начальником управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища состоится 11 сентября
Во вторник, 11 сентября, состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника Департамента по гражданству и миграции МВД – начальником управления внешней...
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