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Ночью в Пинском районе сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец женщину

10.09.2018 11:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Ночью в Пинском районе сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец женщину
МЧС РБ

Инцидент произошел в деревне Оснежицы.

Сообщение о том, что в колодце на территории заброшенного участка находится человек, поступило в дежурную часть в 02.24 ночи.

Через 6 минут на место происшествия прибыли спасатели Пинского ГРОЧС, пишет БЕЛТА.

Оказалось, что в пятиметровый колодец упала неработающая 58-летняя женщина. Она была в сознании и разговаривала. В колодец установили трехколенную лестницу. Спустя полчаса женщину подняли на поверхность. Её госпитализировали с предварительным диагнозом «переохлаждение».

Проводится проверка.

 

 
 
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