|
Ночью в Пинском районе сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец женщину
10.09.2018 11:54 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел в деревне Оснежицы.
Сообщение о том, что в колодце на территории заброшенного участка находится человек, поступило в дежурную часть в 02.24 ночи.
Через 6 минут на место происшествия прибыли спасатели Пинского ГРОЧС, пишет
Оказалось, что в пятиметровый колодец упала неработающая 58-летняя женщина. Она была в сознании и разговаривала. В колодец установили трехколенную лестницу. Спустя полчаса женщину подняли на поверхность. Её госпитализировали с предварительным диагнозом «переохлаждение».
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проводится проверка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)