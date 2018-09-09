Ночью в Пинском районе сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец женщину

Инцидент произошел в деревне Оснежицы.

Сообщение о том, что в колодце на территории заброшенного участка находится человек, поступило в дежурную часть в 02.24 ночи.

Через 6 минут на место происшествия прибыли спасатели Пинского ГРОЧС, пишет БЕЛТА .

Оказалось, что в пятиметровый колодец упала неработающая 58-летняя женщина. Она была в сознании и разговаривала. В колодец установили трехколенную лестницу. Спустя полчаса женщину подняли на поверхность. Её госпитализировали с предварительным диагнозом «переохлаждение».

Проводится проверка.