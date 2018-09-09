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Глава WTA: "Будем работать, чтобы ни к кому не было предвзятого отношения. В финале US Open оно было"

10.09.2018 11:43 — Разное | Tut.by  
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Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон считает, что в финале US Open американка Серена Уильямс стала жертвой сексизма.


«В этом матче снова был поднят вопрос о двойных стандартах в судействе. Мы считаем, что к выражениям эмоций со стороны мужчин и женщин нужно относиться одинаково. Ни к кому из игроков не должно быть предвзятого отношения. В финале оно было.

Также я считаю, что нужно отменить правило, запрещающее подсказки тренеров во время матчей.

В финале мы увидели новую звезду тенниса и одну из легенд спорта. Надеемся, они еще неоднократно встретятся на корте, а их матчи обойдутся без подобных инцидентов», — говорится в заявлении Саймона.

Напомним, Серена Уильямс получила три предупреждения в финале US Open за подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбление арбитра.

 
 
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Глава Женской теннисной ассоциации Стив Саймон считает, что в финале US Open американка Серена Уильямс стала жертвой сексизма.
 
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