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Российский рубль продолжает падение

10.09.2018 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Российский рубль продолжает падение

фото: novostipmr.com

10 сентября он опустился ниже очередной психологической отметки.

На открытии торгов Московской биржи доллар вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 коп. и достиг 70,16 руб.

При этом Центробанк пока не спешит повышать ключевую ставку. Как считает помощник президента Андрей Белоусов, это затормозит инвестиционную активность и рост экономики.  Повышение ключевой ставки Центробанка было бы крайне нежелательным действием, несмотря на то, что некоторые основания для этого есть, цитирует Белоусова РБК.​

Это не первая рекомендация властей в адрес ЦБ за последние дни. 6 сентября, выступая на Московском финансовом форуме, глава правительства Дмитрий Медведев говорил, что «необходимо перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования». «Даже несмотря на те успехи сдерживания инфляции, которые мы имеем, ставки все равно остаются довольно высокими, и в этом смысле мы рассчитываем на активную позицию Банка России в этом вопросе», — подчеркнул тогда премьер.

По мнению аналитика Rabobank Петра Матиса, слова Медведева могли посеять в участниках рынка сомнения в независимости ЦБ и оказать давление на рубль, который в тот день, 6 сентября, обновил минимумы к доллару и евро с весны 2016 года.

В вышедшем на прошлой неделе бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ, отмечается что «динамика ставок на российском денежном рынке указывает на ожидаемое рынками повышение ключевой ставки Банка России в ответ на повышение инфляционных рисков». При этом в бюллетене указано, что выводы и рекомендации, содержащиеся в нем, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

«Банк России не будет предпринимать очень активных действий по ужесточению денежно-кредитной политики, а только сильно ужесточит риторику на своем следующем заседании 14 сентября. А вот если цена нефти будет снижаться, то повышения ставки избежать не удастся — даже в отсутствие изменений в санкционном режиме», — написал для РБК главный экономист «Ренессанс Капитал» в России и СНГ Олег Кузьмин.

 
 
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10 сентября он опустился ниже очередной психологической отметки.
 
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