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Российский рубль продолжает падение
10.09.2018 12:00 — Разное | Ежедневник
фото: novostipmr.com
10 сентября он опустился ниже очередной психологической отметки.
На открытии торгов Московской биржи доллар вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 коп. и достиг 70,16 руб.
При этом Центробанк пока не спешит повышать ключевую ставку. Как считает помощник президента Андрей Белоусов, это затормозит инвестиционную активность и рост экономики. Повышение ключевой ставки Центробанка было бы крайне нежелательным действием, несмотря на то, что некоторые основания для этого есть, цитирует Белоусова
Это не первая рекомендация властей в адрес ЦБ за последние дни. 6 сентября, выступая на Московском финансовом форуме, глава правительства Дмитрий Медведев говорил, что «необходимо перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования». «Даже несмотря на те успехи сдерживания инфляции, которые мы имеем, ставки все равно остаются довольно высокими, и в этом смысле мы рассчитываем на активную позицию Банка России в этом вопросе», — подчеркнул тогда премьер.
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10 сентября он опустился ниже очередной психологической отметки.
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