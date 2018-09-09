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Бешеную лису обнаружили в одном из агрогородков Гродненского района
10.09.2018 12:04 — Разное | Аргументы и факты
Такую информацию распространила районная газета "Перспектива" со ссылкой на ветврача-эпизоотолога Гродненской райветстанции Ольгу Трофимову.
Одна из жительниц агрогородка Лойки сообщила в ветлечебницу о том, что под кустом возле одного из подворий лежит лиса, передвигается вяло, на людей не обращает внимания. Лису отловили, у нее выявили бешенство, пишет
В связи с этим планируется провести противоэпидемические мероприятия в местах, где нашли лису. Продолжаться они будут около 2 месяцев.
Ранее жители населенного пункта жаловались на лис. Хищники не боялись людей и таскали с подворий кур. Тогда высказывались опасения, что животные могут быть больными.
За текущий год это уже шестой случай бешенства в Гродненском районе.
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За текущий год это уже шестой случай бешенства в Гродненском районе.
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