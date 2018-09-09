Бешеную лису обнаружили в одном из агрогородков Гродненского района

Такую информацию распространила районная газета "Перспектива" со ссылкой на ветврача-эпизоотолога Гродненской райветстанции Ольгу Трофимову.

Одна из жительниц агрогородка Лойки сообщила в ветлечебницу о том, что под кустом возле одного из подворий лежит лиса, передвигается вяло, на людей не обращает внимания. Лису отловили, у нее выявили бешенство, пишет БЕЛТА .

В связи с этим планируется провести противоэпидемические мероприятия в местах, где нашли лису. Продолжаться они будут около 2 месяцев.

Ранее жители населенного пункта жаловались на лис. Хищники не боялись людей и таскали с подворий кур. Тогда высказывались опасения, что животные могут быть больными.

За текущий год это уже шестой случай бешенства в Гродненском районе.