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Бешеную лису обнаружили в одном из агрогородков Гродненского района

10.09.2018 12:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Бешеную лису обнаружили в одном из агрогородков Гродненского района
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Такую информацию распространила районная газета "Перспектива" со ссылкой на ветврача-эпизоотолога Гродненской райветстанции Ольгу Трофимову.

Одна из жительниц агрогородка Лойки сообщила в ветлечебницу о том, что под кустом возле одного из подворий лежит лиса, передвигается вяло, на людей не обращает внимания. Лису отловили, у нее выявили бешенство, пишет БЕЛТА.

В связи с этим планируется провести противоэпидемические мероприятия в местах, где нашли лису. Продолжаться они будут около 2 месяцев.

Ранее жители населенного пункта жаловались на лис. Хищники не боялись людей и таскали с подворий кур. Тогда высказывались опасения, что животные могут быть больными.

За текущий год это уже шестой случай бешенства в Гродненском районе.

 

 
 
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За текущий год это уже шестой случай бешенства в Гродненском районе.
 
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