|
Мотогонщик на полном ходу дернул ручку тормоза соперника
Итальянский мотогонщик Романо Фенати дернул ручку тормоза соперника Стефано Манци во время гонки Moto2. Видео размещено на
Ведя борьбу за позицию, Фенати дотянулся до тормозной ручки соперника после того, как тот ранее выдавил его за пределы трассы. Как сообщает The Independent, за неспортивное поведение Фенати был дисквалифицирован на два этапа. Отмечается, что наказание является персональным и не распространяется на команду гонщика, что позволит заменить Фенати другим спортсменом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неспортивное поведение Фенати был дисквалифицирован на два этапа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)