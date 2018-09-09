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В России пройдет первая в истории Дзюбиада

10.09.2018 11:59 — Разное | Tut.by  
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Детская футбольная лига объявила о создании нового соревнования под названием «Дзюбиада: Честь имею!». Первый турнир с участием 100 команд из 56 российских регионов пройдет 14−16 сентября в Анапе.


Фото: Reuters

Участники в ходе конкурсов будут бороться за следующие награды: «Дзюбато» — за самый красивый гол, «ДзюБашка» — за умение играть головой, «Дзюбинушка» — за самый сильный и точный удар.

Абсолютный чемпион Дзюбиады получит титул «Дзюбаха-парень». Призы для участников учредил нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

«Мы провели в соцсетях опрос среди ребят: будь вы тренерами, кого из игроков сборной России пригласили бы в свою команду? Часто упоминались Головин, Черышев, Кокорин, Фернандес. Но бесспорным лидером стал Артем Дзюба. Ребят не проведешь. Они отметили Артема не только за отличную игру на чемпионате мира, но и за смелость, волевой характер, жажду борьбы, умение постоять за себя и товарищей по команде. Они увидели в Дзюбе своего! Ведь именно такие черты характера в цене у мальчишек.

И вот мы решили устроить для ребят «Дзюбиаду», которую также можно назвать «шутливые старты в серьезный футбол». В программе будет много разных футбольных задач, где мальчишкам предстоит проверить те игровые качества, которыми силен Дзюба, — сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.

 
 
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Детская футбольная лига объявила о создании нового соревнования под названием "Дзюбиада: Честь имею!". Первый турнир с участием 100 команд из 56 российских регионов...
 
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