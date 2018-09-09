В центре внимания – дети! В Ганцевичском районе на пожаре погиб ребенок

Отсутствие контроля со стороны взрослых в большинстве случаев становится причиной всевозможных травм, получаемых детьми.Как только ребенок становится самостоятельным, возрастает число потенциально опасных мест для него. И предусмотреть все невозможно.
Жуткая трагедия произошла в минувшие выходные (8 сентября 2018 года) на территории частного домовладения по улице Советской в д.Чудин Ганцевичского района, в результате которого погиб мальчик 2015 года рождения.
Сообщение о пожаре поступило в 16-01.
К моменту прибытия первого подразделения МЧС хозяйственное строение, используемое для хранения сена, было полностью охвачено огнем.
Хозяйка дома 1986 года рождения, находится в отпуске по уходу за ребенком, проживает с мужем, 1981 г.р. Семья многодетная, воспитывается семеро детей.
На момент возникновения пожара хозяйка и хозяин работали в поле на удалении 100 метров от хозяйственного строения.
В ходе тушения пожара внутри строения под обрушившимися строительными конструкциями обнаружено тело ребенка.
Современная жизнь стремительно развивается и у родителей есть все возможности для того, чтобы быть более информированными и прививать своим детям привычки безопасного образа жизни.Когда происходит беда,родители заламывают руки и задают себе вопрос: «Почему? За что?». Но никто не задумывается над тем, как избежать трагедий, как их не допустить. Большинство уверены, что ничего не может произойти, а если и может, то только не со мной и не с моим ребенком.
Есть масса информации о том, как уберечь детей. Нужно думать о том, где находится ребенок, чем он занимается, что делать и куда обращаться за помощью в случае необходимости. И единственный правильный выход – учиться безопасному поведению совместно с ребенком. И не просто запрещать, а разъяснять, объяснять, приводить примеры и аналогии.
Не стоит заранее ругать малыша за еще несовершенные им проступки, не угрожайте и не запугивайте опасностью. Важный момент: правильная мотивация – залог успеха.
Превратите процесс обучения в игру – например, станьте ребенком на детской площадке, а он будет в роли мамы или папы учить вас технике безопасности. Можно придумать и проиграть дома с помощью игрушек те ситуации, в которые можно попасть на прогулке – катание на качелях, нападение собаки, попытка взрослого увести ребенка с площадки.
С ребенком дошкольного возраста, смотрите мультфильмы по безопасности, читайте книги. Проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад, приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни со сказочными героями, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания. Предоставляя ребенку школьного возраста самостоятельность, все же разумно контролируйте его.
И, конечно, сами будьте примером для детей: если вы всегда будете выключать электроприборы, уходя из дома, то и ребенок будет делать так же. Дети следуют не советам, а поступкам, поэтому соблюдайте правила безопасности вместе! И самое главное, не оставляйте детей одних, особенно дошкольного возраста.
Столинский РОЧС