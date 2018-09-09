В центре внимания – дети! В Ганцевичском районе на пожаре погиб ребенок



Отсутствие контроля со стороны взрослых в большинстве случаев становится причиной всевозможных травм, получаемых детьми.Как только ребенок становится самостоятельным, возрастает число потенциально опасных мест для него. И предусмотреть все невозможно.

Жуткая трагедия произошла в минувшие выходные (8 сентября 2018 года) на территории частного домовладения по улице Советской в д.Чудин Ганцевичского района, в результате которого погиб мальчик 2015 года рождения.

Сообщение о пожаре поступило в 16-01.

К моменту прибытия первого подразделения МЧС хозяйственное строение, используемое для хранения сена, было полностью охвачено огнем.

Хозяйка дома 1986 года рождения, находится в отпуске по уходу за ребенком, проживает с мужем, 1981 г.р. Семья многодетная, воспитывается семеро детей.

На момент возникновения пожара хозяйка и хозяин работали в поле на удалении 100 метров от хозяйственного строения.

В ходе тушения пожара внутри строения под обрушившимися строительными конструкциями обнаружено тело ребенка.

Современная жизнь стремительно развивается и у роди­те­лей есть все воз­мож­но­сти для того, чтобы быть более инфор­ми­ро­ван­ными и при­ви­вать своим детям при­вычки без­опас­ного образа жизни.Когда происходит беда,родители зала­мы­вают руки и задают себе вопрос: «Почему? За что?». Но никто не задумывается над тем, как избежать трагедий, как их не допустить. Большинство уверены, что ничего не может произойти, а если и может, то только не со мной и не с моим ребенком.

Есть масса инфор­ма­ции о том, как убе­речь детей. Нужно ду­мать о том, где нахо­дится ребе­нок, чем он зани­ма­ется, что делать и куда обра­щаться за помо­щью в слу­чае необ­хо­ди­мо­сти. И единственный правильный выход – учиться безопасному поведению совместно с ребенком. И не просто запрещать, а разъяснять, объяснять, приводить примеры и аналогии.

Не стоит заранее ругать малыша за еще несовершенные им проступки, не угрожайте и не запугивайте опасностью. Важный момент: правильная мотивация – залог успеха.

Превратите процесс обучения в игру – например, станьте ребенком на детской площадке, а он будет в роли мамы или папы учить вас технике безопасности. Можно придумать и проиграть дома с помощью игрушек те ситуации, в которые можно попасть на прогулке – катание на качелях, нападение собаки, попытка взрослого увести ребенка с площадки.

С ребенком дошкольного возраста, смотрите мультфильмы по безопасности, читайте книги. Проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад, приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни со сказочными героями, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания. Предоставляя ребенку школьного возраста самостоятельность, все же разумно контролируйте его.

И, конечно, сами будьте примером для детей: если вы всегда будете выключать электроприборы, уходя из дома, то и ребенок будет делать так же. Дети следуют не советам, а поступкам, поэтому соблюдайте правила безопасности вместе! И самое главное, не оставляйте детей одних, особенно дошкольного возраста.

Столинский РОЧС