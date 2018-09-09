Почему водонапорная башня в Бресте до сих пор не стала бизнес-центром - а ведь планировали?

Реконструкцию водонапорной башни в Бресте планировали начать к концу 2017 года. Однако на сегодняшний день работы так и не начаты. «Процесс идет», заверил «БГ» ведущий архитектор группы компаний «Стратег» Юрий Литвинский, а также пояснил, почему его не видно.



Фото: Брестская газета

«Сложно сейчас сказать, когда строители приступят к работам. Но от планов своих мы не отказались», — прокомментировал ситуацию с известной брестской водонапорной башней Юрий Литвинский. Также он добавил, что для сдвигов обещанных сроков есть свои причины:

«Во-первых, пересматривали проект несколько раз в целях его усовершенствования. Это одна из основных причин. Также в процессе выяснялись некоторые подводные камни, связанные с этим объектом. Это существенная причина № 2. Этого уже достаточно, чтобы сдвинуть сроки».

По словам архитектора, первоначальный вариант преображения городской достопримечательности претерпел ряд изменений: «Фасады уже немного другие. Пристраиваем стилобат. И уже в два этажа, а не в один, как планировалось ранее».

Несмотря на все нюансы, связанные с реконструкцией башни, Литвинский уверяет, что процесс активно идет: «Нужно учитывать, что все проекты требуют согласования. Это тоже занимает время и сдвигает намеченные ранее сроки. Вот вроде бы мы все подготовили, принесли в соответствующие органы, а они нас могут развернуть или захотеть еще что-то поменять. В итоге это все отправляется на доработку, потом все это по второму кругу — на рассмотрение. Но процесс идет. Мы находимся на активной стадии».

Водонапорная башня, расположенная в бульварной части ул. Мицкевича, не реставрировалась с момента ее постройки в 1954 году. Новый собственник обещает превратить башню в современный бизнес-центр. Проект предусматривает смотровую площадку, кафе, торговые павильоны и административные помещения. Также обновление башни является одним из компонентов общего плана по масштабному градостроению, предусмотренным в том числе и в историческом центре Бреста.