Александр Лукашенко отмечает уверенное развитие космической отрасли в Беларуси





Космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.

«Космическая отрасль нашей страны уверенно развивается. Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли», — отметил Александр Лукашенко.





Совместно с российскими коллегами белорусские специалисты разрабатывают перспективные технологии, принимают участие в проекте создания нового космического аппарата. Планируют сотрудничество по международной программе «Сириус».

«Беларусь является полноправными активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях. Если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивлений, разговоров, это была новая тема для Беларуси. Но тем не менее мною были приняты решения, прежде всего потому, что это самые новые технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень, и это способствовало тому, что Беларусь встала в ряд высокоразвитых, цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика — это новые направления развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета», — сказал Президент.





По его словам, в стране не ошиблись, решив заниматься развитием этой отрасли, ведь сегодня во всем мире объединяют усилия в освоении космоса. «И это является движущей силой научно-технического прогресса. Совместный труд ученых, инженеров, техников, безусловно, способствует развитию и других отраслей, росту национальных экономик», — убежден глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что человек веками стремился к звездам, а преодолел земное притяжение 57 лет назад. По меркам развития цивилизаций — совсем недавно. «Но успехи, которых добились специалисты этой отрасли, впечатляют, — добавил Президент. — Сегодня в мире насчитывается около 90 космических держав, среди которых и наша Беларусь. 565 человек приняли участие в полетах. Более тысячи спутников вращаются вокруг нашей планеты. Мы гордимся, что в историю космической эры вписаны имена и белорусских ученых и космонавтов».

Ветераны орбитальных полетов Петр Климук и Владимир Коваленок, участник последних экспедиций на Международной космической станции Олег Новицкий родом из Беларуси. Белорусские корни и у космонавта Олега Артемьева, который сейчас находится на орбитальной станции.





Владимир Коваленок и Петр Климук





Олег Новицкий

Александр Лукашенко назвал МКС образцом выстраивания партнерских и деловых отношений между странами

«Яркий пример эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космоса — это Международная космическая станция, — сказал Александр Лукашенко. — Эта орбитальная лаборатория — образец того, как в современном мире можно и нужно выстраивать партнерские и деловые отношения между государствами и народами, населяющими планету».

«Если хотите, это яркий пример из космоса нам, землянам, как надо жить в этом тесном, быстро развивающемся мире в согласии во благо всех народов. К сожалению, мы зачастую этим примером не пользуемся. У нас на Земле частенько происходит все наоборот», — заметил глава государства.

Запуск первого модуля МКС состоялся 20 лет назад. Уже тогда в разработке и сборке станции участвовали 15 стран, сейчас ее возможности используют в своих целях 100 государств. На ее борту успешно и продуктивно работают представители разных национальностей, обратил внимание Президент.

«Таким же благородным целям служит международный альянс операторов искусственных спутников Земли «ПанГео». На связи с ним находится и белорусский аппарат «Белинтерсат-1», — добавил белорусский лидер.





Беларусь готова к диалогу и активному участию в мирных проектах по исследованию космоса — Александр Лукашенко

«Убежден, что именно вместе, в тесном сотрудничестве, мы приблизимся к новым значимым вехам освоения Вселенной. Только в интересах всего мира, доверяя друг другу, мы должны строить наше космическое будущее. Беларусь готова к диалогу и активному участию в мирных программах и проектах», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул важность направления всех достижений и накопленных в космической области знаний на благо людей: на решение проблем экологии, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на обеспечение продовольственной безопасности и рационального землепользования, на сохранение природных ресурсов и биологического разнообразия, на изучение внеземного пространства исключительно в мирных целях.

Глава государства констатировал, что предстоит решить много задач дальнейшего освоения космоса. На повестке дня — новые полеты человека на Луну, пилотирование кораблей на Марс, поиск и исследование других пригодных для жизни планет.

«Кому как не вам, участникам космических экспедиций, знать, что лишь с линии орбиты можно увидеть, какая маленькая и хрупкая наша планета в масштабах Вселенной. Только взглянув в иллюминатор, можно осознать, что она наш общий дом, забота о котором — на плечах всей современной цивилизации, каждого человека. Там, на высоте сотен километров, особенно понятно, что мы все дети Земли, одна семья. И мы все в ответе за будущее этого клочка Вселенной», — резюмировал Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко: белорусские космонавты — олицетворение народа

Глава государства отметил, что зарубежные гости, приехавшие в Беларусь на международный конгресс, могут узнать страну и ее народ, просто пообщавшись с ее известными космонавтами. «И вы поймете всю палитру и глубину души белорусского народа. Это они образец, если хотите, олицетворение нашего народа», — сказал Александр Лукашенко.

Белорусские космонавты, ветераны орбитальных полетов Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий во время открытия форума заняли место в президиуме. Президент подчеркнул, что они преданы своей родине.

Александру Лукашенко подарили картину космонавта Алексея Леонова

Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов подарили картину, написанную Алексеем Леоновым — первым человеком, побывавшем в открытом космосе, передает корреспондент БЕЛТА.

Подарок главе государства от имени всех участников конгресса вручил белорусский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук.

«Мы долго думали и обсуждали, что подарить вам, Александр Григорьевич, на память о нашем конгрессе. Только побывав в космосе, понимаешь, что самое дорогое для любого человека — это Земля и место, где он родился — малая родина. Первый человек, побывавший в открытом космосе, — Алексей Леонов — нарисовал картину, в которой соединены космос в виде восходящего солнца и Земля в виде природы родных мест. Это очень символично и созвучно тому, что сделали мы, провозгласив 2018 год в Беларуси Годом малой родины», — сказал космонавт. Он с сожалением добавил, что Алексей Леонов не смог принять участие в форуме по состоянию здоровья.





Глава государства заявил, что эта картина будет подарком всему белорусскому народу и займет почетное место во Дворце Независимости. Однако прежде она будет демонстрироваться участникам конгресса. «Чтобы она напоминала, что Алексей вместе с нами, он рядом. Потому что такое творение драгоценно. Оно бесценно», — подчеркнул он.





Экипаж МКС поприветствовал участников и гостей международного космического конгресса

Экипаж Международной космической станции с орбиты Земли поприветствовал участников и гостей 31-го международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Видеозапись обращения была показана сегодня на открытии конгресса в Минске.

«Ребенок, устремивший свой взгляд в космос, являющийся символом конгресса, и слоган «Мы созидаем комическое будущее» глубоко символичны и отражают основные цели профессионального сообщества космических летчиков — стимулировать интерес молодого поколения к образованию в области космонавтики, техники, инженерии, физики, математики, вдохновлять молодежь на постоянное самосовершенствование, в том числе и с целью освоения космоса», — говорится в обращении.





Экипаж МКС особо приветствовал стремление привлечь молодых людей к большому пути освоения космоса и его исследования, чтобы создать следующее поколение ученых, инженеров, учителей и, конечно, будущих участников космических полетов.

«Мы уверены, что конгресс будет полезным и позволит участникам космических полетов поделиться знаниями и опытом с широкой общественностью, послужит стимулом для развития белорусской космонавтики», — отмечается в видеообращении.

Член экипажа — бортинженер Олег Артемьев особо подчеркнул свои родственные связи с Беларусью. «Мой папа родился в поселке Друя Витебской области и сейчас вместе с моей мамой проживают в городе Витебске. Жена моя тоже родилась в Беларуси в городе Барановичи. Вас нигде так не примут, как в Беларуси. Добрее народа и страны на свете нет», — сказал он.

Обращение с борта МКС к участникам конгресса прозвучало сразу на трех языках — английском, русском и белорусском.





Астронавт США о космическом конгрессе в Минске: мы рады возможности обменяться опытом

Задача Ассоциации участников космических полетов — помочь человечеству дотянуться до звезд. Об этом заявила президент организации, астронавт США Бонни Данбар на XXXI Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов.





«Мы хотим выразить благодарность за все, что происходит здесь, в Беларуси. Мы рады возможности обменяться опытом и знаниями между профессионалами в этой сфере. Мы накапливаем опыт и обмениваемся им. Наши члены постоянно, даже после ухода на пенсию, в отставку, работают над тем, чтобы помочь человечеству дотянуться до звезд», — подчеркнула Бонни Данбар.

Президент ассоциации отметила, что для того, чтобы стать членом организации, необходимо совершить один полет на орбите. «Наша задача заключается в том, чтобы поделиться этим опытом со всеми на земле», — добавила астронавт.

Кроме того, в миссию ассоциации входит образовательная работа, обмен профессиональными компетенциями, исследование космоса. Каждый год участники организации, которых более 400, встречаются с тысячами студентов, родителей, учителей во всем мире, чтобы способствовать развитию инженерии, математики, науки. «Мы создаем новые возможности для обмена опытом и общения между профессионалами в разных сферах», — подчеркнула Бонни Данбар.

По ее словам, участники конгресса в Минске обсудят полеты на борт МКС и поделятся опытом, который накоплен в рамках китайской программы освоения космоса. Один из дней программы будет посвящен встречам с представителями различных сообществ Беларуси, заявила президент ассоциации. Планируется, что они пройдут не только в белорусской столице, но и по всей стране, чтобы у космонавтов была возможность поделиться опытом с молодым поколением и рассказать о своих достижениях. «Мы все с большим энтузиазмом поучаствуем в этом дне», — сказала Бонни Данбар.

«Мы здесь для того, чтобы также поблагодарить всех наших коллег из Беларуси и всех новаторов, исследователей, ученых, которые трудятся в этой стране. В рамках этого конгресса мы вручим награду — «Хрустальный шлем» (одна из самых престижных в астронавтике. — Прим. БЕЛТА) представителям белорусского сообщества», — заявила астронавт.

Бонни Данбар в беседе с журналистами отметила, что, стран, которые участвуют в освоении космоса и входят в состав Ассоциации участников космических полетов, сейчас 38. «Мы видим значительный прогресс в освоении комического пространства и надеемся, что он будет продолжаться», — подчеркнула она.

Президент ассоциации положительно относится к соревновательному духу в космической сфере: «Он стимулирует все лучшее, что есть в нас». Космонавты из разных стран работают рука об руку. Например, на международной космической станции есть космонавты как из Японии, так и из Канады.

«Я уже второй раз в Беларуси. В первый раз была в марте. Очень впечатлена Академией наук. Желаю успехов Беларуси в освоении космоса», — сказала Бонни Данбар.

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