Беларусь туристическая: деревня Литовка, Новогрудский район, Гродненская область



В ознакомительной поездке в Гродненскую область мы посетили деревню Литовку, что в трёх километрах от Новогрудка. После этого остались неизгладимые впечатления.

В 1969 году во время съёмок фильма «Сыновья уходят в бой» в одном из деревенских домов на берегу озера жили Владимир Высоцкий и Марина Влади. Сегодня на месте того дома местный эпатажный бизнесмен Сергей Коваль воплощает все свои самые смелые фантазии и строит усадьбу в стиле фэнтези.





К слову, делает он это не ради денег – вход во все здания свободный. Сам хозяин, когда дома, с удовольствием общается с гостями и рассказывает, что тут происходит. А происходит тут на 25 сотках ого-го! Металлический дракон парит над рекой и охраняет каменное яйцо в гнезде. Во дворе живёт гигантский «Дух леса». Работает вечный двигатель в стиле стимпанк и возвышается Вавилонская башня. Бронзовая жаба душит творческого человека. Скелеты и монстры выползают из стен спальни. Всё буквально усыпано легендами. В общем, это надо видеть.





Здесь всё делается добротно и основательно, с вложением немалых денег. Одна остановка за 20 тысяч долларов. Как она стала примечательной? Вот что сайту «SPUTNIC» рассказал сам владелец усадьбы:



– Я считаю территорией своего дома всё, что я вижу из окна. Увидел остановку. А она была такая старая, советская, обшарпанная, вся в надписях. Мне на неё неприятно было смотреть. Я пошёл к руководству города, спросил: можно я остановку немножко покрашу? Посмотрели недоверчиво, спросили: а зачем? Я объяснил. Там подумали, прикинули, пожали плечами и сказали: ну, крась. Ну, мы красили-красили. Год красили. И вот, покрасили.











По итогам покраски остановка превратилась в настоящее произведение искусства. Невозможные по красоте картины и барельефы, на которых хронологически изображены события тевтонской битвы, описанные в поэме Адама Мицкевича…

На торце дома надпись на латыни: «Красота спасёт мир, если мы спасём красоту». Хозяин дома называет это своим девизом. Правда, хозяином дома он себя как раз-таки не называет.





– Я этот дом подарил народу. Юридически я являюсь его владельцем. Фактически – он круглосуточно открыт для всех.

А. Марченко.