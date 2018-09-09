Полесский производственный участок ОАО «Милкавита»: прибыль превыше всего, но качество дороже



Перерабатывающая промышленность в нашем районе в первую очередь ассоциируется с деятельностью Полесского производственного участка ОАО «Милкавита». Хойникское предприятие широко известно в стране и за её пределами не только продукцией высокого качества, в том числе высоким уровнем пищевой безопасности, но и участием в международных программах по модернизации. Именно поэтому здесь не оскудевает экскурсионный поток из числа гостей нашего района.

Мы также побывали на Полесском производственном участке. В этот раз зашли не с парадного входа, а с другого – куда привозят сырьё в молокоцистернах – в сопровождении руководителя Максима Васильевича Косарева, который возглавляет предприятие второй год. На Полесском производственном участке трудится крепкий коллектив настоящих профессионалов своего дела – 194 человека. Слово начальнику Полесского производственного участка М.В. Косареву:







М.В. Косарев, начальник

– На экспорт поставляется 80% всей выпускаемой нами продукции. Качество поступающего сырья строго контролирует аккредитованная лаборатория, оснащённая современным оборудованием, поставленным МАГАТЭ. Гарантированным способом выпуска качественной конкурентоспособной продукции являются системы менеджмента качества и безопасности выпускаемой продукции, обеспечивающие работу участка как единого отлаженного механизма. Сегодня предприятие оснащено по последнему слову техники, что позволяет постоянно совершенствовать технологии производства. Для обработки сырья и выпуска продукции применяется современное и высокопроизводительное оборудование.



С.В. Атрощенко, ведущий технолог

Хорошая реклама стимулирует только первую покупку, а потом потребитель оценивает вкус. Если продукт ему не понравился, никакая реклама не заставит его приобрести товар второй раз. Поэтому, заботясь о качестве, мы постоянно работаем над ассортиментом своей продукции. В настоящее время на предприятии вырабатываются сыры твёрдые «Грювер», «Пармезан де Люкс», «Франциск» и полутвёрдые «Голландский Новый», «Эдам», «Гауда», «Российский ранний», «Эммилорд», «Сливочный», «Одерталь». И это не предел. Осуществляется производство сыров плавленных, сырков творожных глазированных.







В.А. Ефименко, ведущий инженер, С.В. Карась, инженер по эксплуатации и ремонту оборудования

Последние 5 лет для нас очень значимы: с целью развития сыроделия как востребованного на рынке продукта с высокой добавленной стоимостью в 2013 году проведена модернизация старого сыродельного цеха с вводом в эксплуатацию автоматизированной польской линии по производству и посолу сыров. Так как увеличились объёмы производства сыров, увеличился объём сыворотки. С целью решения проблемы рационального использования сыворотки, улучшения экологической обстановки в 2014 году было освоено производство сухой молочной сыворотки. Данный проект включён в Государственную программу по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, и в его рамках выполнено строительство цеха по производству сухой молочной сыворотки с установкой словацкого оборудования, позволяющего вырабатывать сухую сыворотку, сывороточно-жировой концентрат, сухое обезжиренное и цельное молоко. Именно внедрение двух инновационных проектов позволило развить производство в регионе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС, и создать дополнительные рабочие места.







Т.М. Короткевич и О.Т. Кузьменко, лаборанты химического анализа







С.М. Казак, мастер приёмно-аппаратного цеха

Немного экономики. За 8 месяцев 2018 года на наш участок поступило 54 139 тонн молока, что составило 135,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Заметный рост наблюдается и в объёме производства товарной продукции в действующих ценах – 35 254 тысячи рублей, или 133,1%. Вырос на 33% и среднемесячный объём производства, составив 4 407 тысяч рублей. На 18% повысился уровень объёма произведённого сыра в натуральном выражении – 2 402 тонны. В этом году нашим участком произведено 3 337 тонн сухой молочной сыворотки, объём этого производства вырос на 40%.







О.Н. Амельченко, мастер по созреванию сыров

Современный рынок имеет потребителя, который постоянно повышает свои требования к качеству. На предприятии осуществляется лабораторный контроль над качеством сырья и готовой продукции по физико-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. Этим занимаются лаборанты химического анализа Татьяна Михайловна Короткевич и Ольга

Тарасовна Кузьменко. Стаж Татьяны Михайловны составляет 23 года, а её коллега работает на предприятии третий год. В таком сотрудничестве под присмотром состоявшегося мастера своего дела молодой работник получает больше опыта. Через полчаса необходимых проверок, если привезённое молоко отвечает установленным требованиям, его транспортируют в приёмно-аппаратный цех. Контроль приёмки сырья осуществляет мастер этого цеха Светлана Михайловна Казак. Она в 1984 году пришла на предприятие после окончания Слуцкого профессионально-технического училища перерабатывающей промышленности, а уже во время работы заочно получила диплом Пинского техникума мясной и молочной промышленности.







М.Е. Федончук, ведущий инженер-химик, Л.В. Гордейчик, инженер-микробиолог

Безусловно, успешной работе Полесского производственного участка способствует модернизация. Хотя не только современная техника увеличивает выход товарной продукции из сырья, создаёт безотходную его переработку. Всем этим руководят люди. С большим уважением отношусь к ведущему энергетику Юрию Валентиновичу Денисенко и механику Евгению Николаевичу Черняку. Стаж их работы превысил десяток лет. Инженерную отрасль у нас достойно представляют ведущий инженер Владимир Александрович Ефименко и инженер по эксплуатации и ремонту оборудования Сергей Владимирович Карась, чьё имя в прошлом году занесено на Доску почёта ОАО «Милкавита».

За технологическую составляющую на Полесском производственном участке отвечает ведущий инженер-технолог Светлана Владимировна Атрощенко. Именно она на протяжении 15 лет занимается поиском новых рецептур и следит за правильной технологией производства молочной продукции.







М.В. Дежурко, изготовитель творога

На самом производстве также важны ответственные работники. К таким относится изготовитель творога Мария Валерьевна Дежурко. Она занята на линии по производству глазированных сырков. В основном главными потребителями этого десерта являются школьники – для них поставляем этот продукт в учреждения образования нашего и других районов.

Если же брать основной ассортимент, то наибольшим спросом сегодня пользуются сыры. На нашем участке вырабатывается 12 тонн сыра в сутки на автоматизированной линии польской компании «Обрам». Отлаженный процесс работы данной линии убедил нас в её надёжности и позволил улучшить органолептические, микробиологические показатели. Благодаря автоматизации линии ручной труд сведён к минимуму.

Примечательно, что у линии есть своя изюминка, чем мы очень гордимся. Формующая колонна российского типа позволяет выпускать традиционный для нас и, можно так сказать, эксклюзивный для остальных сыр весом 800-900 грамм. Благодаря небольшому весу и соответствующей ценовой политике мы успешно конкурируем не только на рынках нашей страны.

За процессом созревания сыров, отгрузкой готовой продукции следит мастер сыродельного цеха Ольга Николаевна Амельченко. На Полесском производственном участке она трудится с 2008 года.







Ю.В. Денисенко, ведущий энергетик, Е.Н. Черняк, механик

Среди передовиков производства стоит отметить ведущего инженера-химика Майю Екимовну Федончук, работающую на заводе 32 года и ставшую одним из лучших работников промышленности района по итогам 2017 года. Под её чутким руководством в бактериологической лаборатории определяют качество готовой продукции. Десятки проб и сотни проверок проводятся, чтобы подтвердить безопасность продукта по всем возможным аспектам – от радиационных до микробиологических. За показателями последнего следит инженер-микробиолог Людмила Васильевна Гордейчик.





В завершение отмечу: для производства мы используем только натуральное сырьё и упаковочные материалы, соответствующие современным экологическим требованиям. Систематически внедряем новые технологии, повышаем производственную и санитарную культуру. Кстати, поддержание чистоты на предприятии начинается со входа в производственные помещения и продолжается на всём протяжении технологического цикла до тех пор, пока персонал не покинет производство.

Одним словом, на участке не принято работать плохо, поэтому отличные оценки за качество – это норма, ставшая возможной благодаря грамотному и профессиональному отношению людей к своему делу. Коллектив ППУ ОАО «Милкавита» делает всё для того, чтобы радовать своего покупателя вкусной и качественной продукцией.

Записала Алеся ЯЧИЧЕНКО.

Фото автора.

Выпускаемая Полесским производственным участком продукция широко представлена в четырёх хойникских торговых объектах:

— в столовой «Свитанак» по ул. Жукова, 1а;

— магазине «Полесские сыры» по ул. Советская;

— магазине «Речичанка» по ул. 70 лет Октября, 2;

— на рынке «Юбилейный» в магазине «Молочный».