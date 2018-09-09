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Полесский производственный участок ОАО «Милкавита»: прибыль превыше всего, но качество дороже
10.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Мы также побывали на Полесском производственном участке. В этот раз зашли не с парадного входа, а с другого – куда привозят сырьё в молокоцистернах – в сопровождении руководителя Максима Васильевича Косарева, который возглавляет предприятие второй год. На Полесском производственном участке трудится крепкий коллектив настоящих профессионалов своего дела – 194 человека. Слово начальнику Полесского производственного участка М.В. Косареву:
М.В. Косарев, начальник
– На экспорт поставляется 80% всей выпускаемой нами продукции. Качество поступающего сырья строго контролирует аккредитованная лаборатория, оснащённая современным оборудованием, поставленным МАГАТЭ. Гарантированным способом выпуска качественной конкурентоспособной продукции являются системы менеджмента качества и безопасности выпускаемой продукции, обеспечивающие работу участка как единого отлаженного механизма. Сегодня предприятие оснащено по последнему слову техники, что позволяет постоянно совершенствовать технологии производства. Для обработки сырья и выпуска продукции применяется современное и высокопроизводительное оборудование.
С.В. Атрощенко, ведущий технолог
Хорошая реклама стимулирует только первую покупку, а потом потребитель оценивает вкус. Если продукт ему не понравился, никакая реклама не заставит его приобрести товар второй раз. Поэтому, заботясь о качестве, мы постоянно работаем над ассортиментом своей продукции. В настоящее время на предприятии вырабатываются сыры твёрдые «Грювер», «Пармезан де Люкс», «Франциск» и полутвёрдые «Голландский Новый», «Эдам», «Гауда», «Российский ранний», «Эммилорд», «Сливочный», «Одерталь». И это не предел. Осуществляется производство сыров плавленных, сырков творожных глазированных.
В.А. Ефименко, ведущий инженер, С.В. Карась, инженер по эксплуатации и ремонту оборудования
Последние 5 лет для нас очень значимы: с целью развития сыроделия как востребованного на рынке продукта с высокой добавленной стоимостью в 2013 году проведена модернизация старого сыродельного цеха с вводом в эксплуатацию автоматизированной польской линии по производству и посолу сыров. Так как увеличились объёмы производства сыров, увеличился объём сыворотки. С целью решения проблемы рационального использования сыворотки, улучшения экологической обстановки в 2014 году было освоено производство сухой молочной сыворотки. Данный проект включён в Государственную программу по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, и в его рамках выполнено строительство цеха по производству сухой молочной сыворотки с установкой словацкого оборудования, позволяющего вырабатывать сухую сыворотку, сывороточно-жировой концентрат, сухое обезжиренное и цельное молоко. Именно внедрение двух инновационных проектов позволило развить производство в регионе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС, и создать дополнительные рабочие места.
Т.М. Короткевич и О.Т. Кузьменко, лаборанты химического анализа
С.М. Казак, мастер приёмно-аппаратного цеха
Немного экономики. За 8 месяцев 2018 года на наш участок поступило 54 139 тонн молока, что составило 135,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Заметный рост наблюдается и в объёме производства товарной продукции в действующих ценах – 35 254 тысячи рублей, или 133,1%. Вырос на 33% и среднемесячный объём производства, составив 4 407 тысяч рублей. На 18% повысился уровень объёма произведённого сыра в натуральном выражении – 2 402 тонны. В этом году нашим участком произведено 3 337 тонн сухой молочной сыворотки, объём этого производства вырос на 40%.
О.Н. Амельченко, мастер по созреванию сыров
Современный рынок имеет потребителя, который постоянно повышает свои требования к качеству. На предприятии осуществляется лабораторный контроль над качеством сырья и готовой продукции по физико-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. Этим занимаются лаборанты химического анализа Татьяна Михайловна Короткевич и Ольга
М.Е. Федончук, ведущий инженер-химик, Л.В. Гордейчик, инженер-микробиолог
Безусловно, успешной работе Полесского производственного участка способствует модернизация. Хотя не только современная техника увеличивает выход товарной продукции из сырья, создаёт безотходную его переработку. Всем этим руководят люди. С большим уважением отношусь к ведущему энергетику Юрию Валентиновичу Денисенко и механику Евгению Николаевичу Черняку. Стаж их работы превысил десяток лет. Инженерную отрасль у нас достойно представляют ведущий инженер Владимир Александрович Ефименко и инженер по эксплуатации и ремонту оборудования Сергей Владимирович Карась, чьё имя в прошлом году занесено на Доску почёта ОАО «Милкавита».
М.В. Дежурко, изготовитель творога
На самом производстве также важны ответственные работники. К таким относится изготовитель творога Мария Валерьевна Дежурко. Она занята на линии по производству глазированных сырков. В основном главными потребителями этого десерта являются школьники – для них поставляем этот продукт в учреждения образования нашего и других районов.
Ю.В. Денисенко, ведущий энергетик, Е.Н. Черняк, механик
Среди передовиков производства стоит отметить ведущего инженера-химика Майю Екимовну Федончук, работающую на заводе 32 года и ставшую одним из лучших работников промышленности района по итогам 2017 года. Под её чутким руководством в бактериологической лаборатории определяют качество готовой продукции. Десятки проб и сотни проверок проводятся, чтобы подтвердить безопасность продукта по всем возможным аспектам – от радиационных до микробиологических. За показателями последнего следит инженер-микробиолог Людмила Васильевна Гордейчик.
Записала Алеся ЯЧИЧЕНКО.
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Перерабатывающая промышленность в нашем районе в первую очередь ассоциируется с деятельностью Полесского производственного участка ОАО «Милкавита»....
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