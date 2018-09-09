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Разве можно запускать салюты где угодно?
10.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Жители дома № 80 по ул. Советская г. Хойники.
Как прокомментировал начальник РОЧС В.В. Сацура, порядок использования пиротехники регулируется инструкциями завода-изготовителя этой продукции. Причём фейерверки, доступные для покупки среди граждан, существенно отличаются от салютов, предназначенных для профессиональных пиротехников. В случае с празднованием семейных торжеств используют именно бытовую пиротехнику, не требующую специального оборудования. То есть более безопасную для самого запускающего. На каждом таком фейерверке указано, где его рекомендуется использовать. Желательно запускать салюты вдали от общественных мест, на расстоянии от людей.
Записала Алеся ЯЧИЧЕНКО.
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