Разве можно запускать салюты где угодно?



«Наш многоквартирный дом расположен напротив ресторана „Полесье“. По выходным там часто празднуют свадьбы, торжества. В последнее время только укрепилась тенденция – ночью возле ресторана запускают салюты. Край людского терпения переполнился в середине августа, когда фейерверки стали запускать с крыши нашего дома. Владельцы квартир, не на шутку испугались резких выстрелов в позднее время. Неужели это законно и безопасно – самостоятельно пускать салюты?»

Жители дома № 80 по ул. Советская г. Хойники.

Как прокомментировал начальник РОЧС В.В. Сацура, порядок использования пиротехники регулируется инструкциями завода-изготовителя этой продукции. Причём фейерверки, доступные для покупки среди граждан, существенно отличаются от салютов, предназначенных для профессиональных пиротехников. В случае с празднованием семейных торжеств используют именно бытовую пиротехнику, не требующую специального оборудования. То есть более безопасную для самого запускающего. На каждом таком фейерверке указано, где его рекомендуется использовать. Желательно запускать салюты вдали от общественных мест, на расстоянии от людей.

А вот что пояснил начальник отдела охраны правопорядка и профилактики О.В. Лобан.

– Поздние запуски фейерверка могут быть классифицированы как мелкое хулиганство по ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Согласно данной статье умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Каждый такой случай рассматривается после оперативного заявления пострадавших. Прежде всего устанавливаются именно хулиганские побуждения «стрелков», если они нарушили общественный порядок и побеспокоили других граждан после 23.00.

Записала Алеся ЯЧИЧЕНКО.