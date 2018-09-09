ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разве можно запускать салюты где угодно?

10.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Разве можно запускать салюты где угодно?
«Наш многоквартирный дом расположен напротив ресторана „Полесье“. По выходным там часто празднуют свадьбы, торжества. В последнее время только укрепилась тенденция – ночью возле ресторана запускают салюты. Край людского терпения переполнился в середине августа, когда фейерверки стали запускать с крыши нашего дома. Владельцы квартир, не на шутку испугались резких выстрелов в позднее время. Неужели это законно и безопасно – самостоятельно пускать салюты?»

Жители дома № 80 по ул. Советская г. Хойники.

Как прокомментировал начальник РОЧС В.В. Сацура, порядок использования пиротехники регулируется инструкциями завода-изготовителя этой продукции. Причём фейерверки, доступные для покупки среди граждан, существенно отличаются от салютов, предназначенных для профессиональных пиротехников. В случае с празднованием семейных торжеств используют именно бытовую пиротехнику, не требующую специального оборудования. То есть более безопасную для самого запускающего. На каждом таком фейерверке указано, где его рекомендуется использовать. Желательно запускать салюты вдали от общественных мест, на расстоянии от людей.
А вот что пояснил начальник отдела охраны правопорядка и профилактики О.В. Лобан.
– Поздние запуски фейерверка могут быть классифицированы как мелкое хулиганство по ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Согласно данной статье умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.
Каждый такой случай рассматривается после оперативного заявления пострадавших. Прежде всего устанавливаются именно хулиганские побуждения «стрелков», если они нарушили общественный порядок и побеспокоили других граждан после 23.00.

Записала Алеся ЯЧИЧЕНКО.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наш многоквартирный дом расположен напротив ресторана „Полесье“. По выходным там часто празднуют свадьбы, торжества. В последнее время только...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь намерена бороться за российские нефтепродукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика