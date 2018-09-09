Кого и как в мечте обрести своё жильё государство поддерживает рублём



На встречах с населением руководства района, представителей отделов и служб райисполкома обсуждаются различные вопросы, касающиеся жизнеобеспечения, в том числе и жилищные. На деле оказывается, что нередко многодетные, молодые семьи не знают о своих правах в приобретении собственных «квадратных метров».

Сегодня речь пойдёт о действии Указа Президента Республики Беларусь от 4.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Чем вызвано принятие Указа № 240 при уже действующей системе льготного кредитования

Созданная ранее в нашей стране система государственной поддержки граждан при строительстве (реконструкции) жилья в виде льготных кредитов и одноразовых субсидий в целом работает (Указ Президента от 6.01.2012 № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»). Но при этом объёмы льготного бюджетного кредитования, как правило, ограничены. Это значит, что не все желающие сразу ими могут воспользоваться – спрос на льготные кредиты превышает предложение.

Поэтому в целях расширения объёмов кредитования жилищного строительства гражданам предоставлена возможность воспользоваться и нельготными (коммерческими) банковскими кредитами.

А какая ж тут выгода, спросите вы? Она в том, что вы получите от государства субсидии (определённые суммы денег, правильно говорить – государственную поддержку) на ежемесячное погашение таких нельготных кредитов. То есть государство берёт на себя обязательство по погашению одним льготным категориям населения части процентов за пользование кредитом, а другим – кроме процентов за пользование кредитом, одновременно ещё и поможет в уплате основного долга по такому кредиту.

Обе системы господдержки работают параллельно. Но механизм распределения господдержки принципиально разный: по 240-му Указу компенсация адресная и выделяется гражданам, а не банку. Однако рассчитывать на двойные льготы одна и та же семья не может.

Чтобы получить субсидии по Указу №240, нужно находиться на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для постановки на очередь жителям Хойник нужно обращаться в кабинет 115 райисполкома, сельчанам – в сельисполкомы.

На кого распространяется действие Указа № 240

На субсидии смогут претендовать категории граждан, перечисленные в Указе № 13 от 6 января 2012 года – все те, кто и раньше мог рассчитывать на льготный кредит:

— многодетные семьи;

— молодые семьи, имеющие двоих несовершеннолетних детей;

— граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы;

— граждане, заболевшие и перенёсшие лучевую болезнь;

— граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, живущие в общежитиях или более 10 лет снимающие жилье и не имеющие ни метра жилья в собственности на территории Республики Беларусь (для всех вышеперечисленных одно условие – отнесение их к категории малообеспеченных);

— военнослужащие и ещё несколько малочисленных категорий.

Всего в Беларуси 16 категорий граждан, которые имеют право на льготный кредит, из них девять категорий имеют право на внеочередное кредитование.

На что выдают субсидии:

• на строительство жилья в многоквартирных и блокированных домах эконом-класса, которые включены в перечень, утверждаемый Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, а также на строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов;

• на реконструкцию жилых помещений.

То есть, купить жильё на вторичном рынке с привлечением субсидий по Указу № 240 нельзя. А вот построить квартиру или частный дом – пожалуйста.

В нашем райцентре теперь работниками Хойникского завода ЖБИ за счёт банковских кредитов граждан, воспользовавшихся господдержкой по Указу № 240, возводится 40-квартирный жилой дом. Владельцами всех квартир в нём будут многодетные семьи.

На сайте Хойникского райисполкома размещён перечень свободных (незанятых) земельных участков в г. Хойники, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания одноквартирных (блокированных) жилых домов, по состоянию на 1 августа 2018 года.

Всего в нём 55 адресов:

— по ул. Безымянной – 1;

— по ул. Берегового – 2;

— по ул. Будённого – 4;

— по ул. Вокзальной – 3;

— по ул. Володковича – 1;

— по ул. Ворошилова – 3;

— по ул. Граховского – 1;

— по ул. Интернациональной – 2;

— по ул. Калинина – 1;

— по ул. Колхозной – 1;

— по ул. Котовского – 2;

— по ул. Красноармейской – 1;

— по ул. Крестьянской – 3;

— по ул. Малишевской – 4;

— по ул. Мележа – 2;

— по ул. Настольской – 1;

— по пер. Настольский – 2;

— по ул. О. Кошевого – 4;

— по ул. Полевой –1;

— по ул. Пролетарской – 8;

— по ул. Революционной – 1;

— по ул. Северной – 1;

— по ул. Чапаева – 2;

— по ул. Чкалова – 1;

— по ул. 60-ти комсомольцев-подпольщиков – 3.

Как работает схема

Гражданин, имеющий право на получение субсидии по Указу № 240, при подходе очереди в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий оповещается исполкомом. При согласии гражданина на строительство жилого помещения в конкретном доме он подаёт заявление в исполком. Тот в свою очередь запрашивает необходимые документы и сведения:

— сведения о пребывании на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий;

— сведения о соблюдении очерёдности в госоргане;

— сведения об имеющихся в собственности жилых помещениях;

— информацию о получении (неполучении) льготных кредитов и субсидий после 1.01.2004;

— сведения о доходах и имуществе;

— справку о стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения;

— обязательство о сдаче государственного жилого помещения, если в нём не остаются проживать члены семьи.

Исполком принимает решение о предоставлении субсидии, с ним гражданин обращается в банк, заключает договор на кредитование, предоставляет его в исполком. После этого проводится выплата субсидии в погашение кредита.

Каков размер субсидий на погашение процентов по кредиту:

• многодетным семьям с тремя несовершеннолетними детьми – ставка рефинансирования (на сегодня она равна 10,5 процента годовых) плюс 2 процентных пункта;

• многодетным семьям с четырьмя и более детьми – ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта;

• многодетным семьям, имеющим не менее троих детей в возрасте до 23 лет (если они учатся, совместно проживают), – ставка рефинансирования плюс 2 процентных пункта;

• другим гражданам, имеющим право на господдержку, – ставка рефинансирования минус 2 процентных пункта.

Размер субсидии определяется, исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Субсидия выплачивается ежемесячно в период кредитования, её размер корректируется в зависимости от изменений ставки рефинансирования, при изменении состава семьи.

Каков размер субсидий на погашение основного долга

Только молодым и многодетным семьям, детям-сиротам:

— для многодетных с 3 несовершеннолетними детьми – 95% основного долга по кредиту;

— для многодетных с 4 и более несовершеннолетними детьми – 100% основного долга по кредиту;

— для молодых семей при рождении (усыновлении, удочерении):

— первого ребёнка – 10% основного долга по кредиту;

— второго ребёнка – 20% основного долга по кредиту.

— для детей-сирот – 35% основного долга по кредиту.

Период кредитования – максимум 20 лет.

Какие ещё важные особенности при предоставлении субсидий определены Указом № 240

На строящееся (реконструируемое), а также построенное (реконструированное) с использованием субсидий жильё распространяются ограничения по распоряжению им, предусмотренные Указом № 13.

Указанные жилые помещения, также как и построенные или строящиеся (реконструируемые, приобретаемые) с привлечением льготного кредита, будут находиться в залоге (ипотеке) у банка, выдавшего нельготный кредит. При этом право залога возникает у банка с момента заключения соответствующего кредитного договора и прекращается в случае прекращения кредитного обязательства, гибели заложенного жилого помещения или обращения на него взыскания залогодержателем в порядке, установленном законодательством.

Продажа таких жилых помещений до полного погашения кредита не допускается. А в течение 5 лет со дня досрочного погашения этого кредита, но не более периода, оставшегося до наступления срока его полного погашения, установленного кредитным договором, может осуществляться соответствующему районному, городскому исполнительному и распорядительному органу, местной администрации в порядке, установленном законодательством.

Предоставление жилых помещений (их частей) по договору найма жилого помещения частного жилфонда или по договору аренды до полного погашения кредита не допускается, а в исключительных случаях (переезд в другую местность, расторжение брака, смерть собственника жилья или члена его семьи, материальное положение и иных) осуществляется с разрешения соответствующего районного, городского исполнительного и распорядительного органа, местной администрации без согласия залогодержателей.

Напомню, что с вступлением в силу Указа № 240 утратил силу Указ Президента от 22.11.2007 № 585 «О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства». В связи с этим с 06.08.2017 финансовая поддержка, предусмотренная Указом № 585 для молодых и многодетных семей, заменяется субсидиями, которые в установленном порядке предоставляются не после ввода дома в эксплуатацию, а в процессе его строительства, начиная со следующего месяца после выдачи банком кредита.

А. ГУРА, заместитель председателя райисполкома.