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Водителей автобусов, сливавших топливо прямо на вокзале, выявили правоохранители
10.09.2018 — Разное | Свислочская газета
На место сразу вызвали представителей автобусного парка, в том числе тех, кто отвечает за учет горюче-смазочных материалов. Начат административный процесс.
Гродненская правда.
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В субботу водители гродненского автобусного парка прямо на автовокзале пытались слить топливо со своих служебных автобусов.
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