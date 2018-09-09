Водителей автобусов, сливавших топливо прямо на вокзале, выявили правоохранители



В субботу водители гродненского автобусного парка прямо на автовокзале пытались слить топливо со своих служебных автобусов.



Около 12 часов дня сотрудники Октябрьского РОВД патрулировали территорию возле автовокзала. Милиционеры обратили внимание, что на пригородном перроне довольно странно расположены автобусы. Четыре машины стояли квадратом так, чтобы друг другом прикрывать топливные горловины. Подойдя ближе, правоохранители обнаружили, что с одного из автобусов как раз сливают «солярку».











– Канистру уже успели наполнить 12-ю литрами дизеля, в остальных автобусах также обнаружены емкости с остатками топлива и свежеиспользованные шланги, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома .

На место сразу вызвали представителей автобусного парка, в том числе тех, кто отвечает за учет горюче-смазочных материалов. Начат административный процесс.

Гродненская правда.