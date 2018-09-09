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Плюс четыре километра газопровода в Городокском районе

10.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Торжественное мероприятие, посвященное пуску газа в д. Прудники, прошло в Городокском ГДК 3 сентября. Радость с городокчанами разделило руководство района и администрация производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз».

Сегодня природным газом обеспечено около 60% жилфонда Витебщины, голубым топливом снабжают предприятия, котельные, объекты культуры и здравоохранения, газ подан во все районы области. С приходом природного газа связаны перспективы развития регионов: создание новых производств и рабочих мест, развития инфраструктуры, повышение привлекательности территории. 

К сети газопроводов области и Городокского района добавился газопровод в д. Прудники общей протяженностью 4,1 км. Здесь со сжиженного на природный газ с ликвидацией групповой резервуарной установки переведены 12 квартир в многоквартирном жилом доме.

  В результате  пуска природного газа значительно улучшится качество жизни сельчан. Перспектива обеспечения этим видом топлива ТОК «Лосвидо» даст толчок к развитию не только этого объекта, но и всего Городокского района.  На это, приветствуя городокчан и гостей нашего города, обратил внимание председатель райисполкома Пётр Коробач. Он вручил Почетные грамоты Городокского районного исполнительного комитета за безупречную работу и высокий профессионализм, проявленные при строительстве сетей газоснабжения к населенному пункту Прудники слесарю по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования Городокского района газоснабжения ПУ «Витебскгаз» Андрею Унуковскому и монтажнику наружных трубопроводов УП «Витебскгазстрой» ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» Виктору Василевскому.

Жители д. Прудники уже привыкают к новому удобству, не скрывают радости от кардинальных перемен в быту.  

Любовь ШЛЕЙКО.

Плюс четыре километра газопровода в Городокском районе

Начальника УП «Витебскоблгаз» П.П. Шершеня приветствуют в Городке.

Подробнее читайте в №68  от 7.09.2018  г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 

 

 
 
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Торжественное мероприятие, посвященное пуску газа в д. Прудники, прошло в Городокском ГДК 3 сентября. Радость с городокчанами разделило руководство района и...
 
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