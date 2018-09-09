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Районный Дом ремёсел примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России «Содружество традиций»

10.09.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Районный Дом ремёсел примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России «Содружество традиций»

10-12 октября в г. Могилёве пройдёт V Форум регионов Беларуси и России «Содружество традиций».

Важным элементом программы будущего форума станет его деловая часть — различные заседания, переговоры, слёты. Кроме этого, в дни форума будет работать выставка-ярмарка ремёсел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России.

Районный Дом ремёсел также примет участие в празднике фольклорного искусства. Уже сейчас мастера и ремесленники нашего района активно готовятся к этому событию.

Районный Дом ремёсел примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России «Содружество традиций»

— Тематическая экспозиция Мстиславского района будет представлена в Городе народного творчества Беларуси «Улица Белорусская», — рассказала директор районного Дома ремёсел Елена Андросова. — Основа экспозиции — выставка-ярмарка «Мсціслаўская скарбніца», мастеркласс по соломоплетению «Саламяны абярэг», тематическая фотозона.

Член Белорусского Союза мастеров народного творчества Светлана Окинчиц примет участие в тематической экспозиции «Чароўны куфар» наряду с ведущими мастерами декоративно-прикладного искусства Беларуси. Она представит более 30 работ, выполненных в технике вязания и кружевовязания.

Гости праздника увидят изделия и сувениры из натуральных материалов (лён, соломка, лоза, глина) с использованием традиционных технологий и региональных особенностей. Коллекции соломенных головных уборов, льняных и соломенных сумок, украшения из льна и глины, текстильные и соломенные куклы займут центральную часть композиции выставки.

Мастера районного Дома ремёсел приступили к изготовлению сувениров и подарков, которые будут ярким примером дружбы и взаимного партнёрства между народами Беларуси и России.

При изготовлении сувенирной продукции используется логотип, созданный художником Анатолием Леоновым к этому событию. Учитывая то, что основные мероприятия форума будут проходить в областном центре, акцентом логотипа стала ратуша — символ, гордость и история города Могилёва.

Государственные флаги двух стран представлены в виде римской цифры пять, которая символизирует победу и пятый по счёту форум.

 

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10-12 октября в г. Могилёве пройдёт V Форум регионов Беларуси и России «Содружество традиций». Важным элементом программы будущего форума станет его деловая часть —...
 
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