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И все же чище там, где не сорят

10.09.2018 — Разное | Кричевская жизнь  
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И все же чище там, где не сорят
В работе приняли участие заместитель председателя райисполкома Михаил Асмоловский (руководитель штаба), председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, заместитель председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Яромчик, первый заместитель начальника главного управления землеустройства облисполкома Сергей Шкредов, а также начальники отделов райисполкома, председатели сельских Советов депутатов, приглашенные руководители предприятий и организаций.
Председатель районного штаба подвел итоги работы по уборке, благоустройству, озеленению населенных пунктов и наведению порядка на земле в нынешнем году. В частности, было отмечено, что эта работа проводится под постоянным контролем руководства района. Так, распоряжением райисполкома от 8 января создан районный штаб по благоустройству и наведению порядка. Распоряжением от 9 февраля каждая пятница, с 14.00 до 17.00, определена единым санитарным днем. Во исполнение протокола поручений Президента Республики Беларусь принято решение райисполкома «О закреплении улиц и территорий города за организациями, предприятиями, учреждениями, юридическими и физическими лицами». Решениями райисполкома в марте нынешнего года утверждены районный план мероприятий по наведению порядка на земле на территории района, схема обращения с коммунальными отходами, образующимися на территории района, на 2018 год. В соответствии с распоряжением райисполкома от 29 марта, с 30 марта по 30 апреля на территории района объявлен месячник «Наведем порядок вместе». Цель – благоустройство и озеленения города, привлечение организаций района к наведению чистоты и порядка на закрепленных территориях, активизация деятельности служб коммунального хозяйства, привлечения населения к благоустройству улиц, частного сектора, дворовой территории жилищного фонда, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ. В рамках месячника, 14 апреля и 28 апреля, на территории района проведены акции «Благоустройство малой родины», «Наведем порядок вместе».
Решением райисполкома от 10 мая определены места массового отдыха Кричевлян. Выполнены работы по водолазному обследованию и очистке от посторонних предметов акватории пляжей по улицам Набережная и Сиротинина на реке Сож. К купальному сезону выполнены работы по установке малых архитектурных форм, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, оборудованы кабины для переодевания, проведены работы по обустройству и ремонту спортивных игровых площадок.
По состоянию на начало августа выполнены работы по ремонту и восстановлению 7 ограждений в местах массовой гибели гражданского населения в годы Великой Отечественной войны, мест боевой и воинской славы. Выполнены работы по устройству ограждений гражданских кладбищ по улицам Жуковского и Чехова, оборудованию 5 площадок бесконтейнерного типа, установке контейнеров для сбора ТКО.
УКПП «Коммунальник» выполнены работы по ямочному ремонту 21 улицы, профилированию 119 улиц с песчано-гравийным покрытием, ремонту с подсыпкой и с последующим профилированием 29 улиц. Установлено 14 урн для сбора бытовых отходов по ул. Ленинской (от Дворца Потемкина до площади Ленина) и многое другое.
В соответствии с распоряжением райисполкома от 15 июня, на территории Кричева проведена акция «Уютный двор», в ходе которой предприятиями и организациями, за счет собственных средств, выполнены работы по ремонту и окраске игровых элементов на 28 детских игровых площадках. В соответствии с решением райисполкома от 26 июля, на территории Кричева проведена акция «Наведем порядок вместе», в ходе которой выполнены мероприятия по демонтажу деревянного ограждения, вырубке, вывозу дикорастущей поросли, сносу 2 непригодных для проживания домов по переулку Шоссейному (вдоль железнодорожных путей). В настоящее время выполняются работы по замене деревянного ограждения по улице Советской протяженность 1020 метров.
В соответствии с распоряжением облисполкома, издано распоряжение районного исполнительного комитета «Об объявлении месячника по благоустройству» с 20 августа по 20 сентября. В целях реализации мероприятий месячника проведена акция «Санитарный день на ферме», в ходе которой выполнялись работы по наведению порядка на 6 фермах района.
В рамках проведения месячника по наведению порядка выполнялись работы по ликвидации несанкцио­нированных свалок отходов, например: в овраге (в районе городского пляжа по улицы Сиротинина), в гаражном кооперативе по улице Октябрьская, на прилегающих территориях к гражданским кладбищам в деревнях Зарубец, Ивановка, Сокольничи, Глушнево, прилегающих территориях МТФ деревне Костюшковичи КСУП «Добрость», сельскохозяйственных землях, вдоль автодороги Р-43 Кричев-Чериков.
Председателями сельских Советов депутатов разработана памятка о проведении работ по наведению порядка на прилегающих территориях к жилым домовладениям, которая распространена среди населения района в количестве 2150 штук. Помощь в распространении оказали почтальоны.
К сожалению, получается так, что после уборки несанкционированных свалок они образуются снова. Поэтому приобретены фотоловушки, которые будут установлены в проблемных местах. Тогда не будет так, что выбрасывают мусор одни, а убирают за ними другие. Теперь уборка свалок будет производиться за счет тех, кто их создает. Цель – недопущение образования несанкционированных свалок, наведение порядка на земле. Каждый житель Кричевщины должен понимать, что только мы сами в ответе за землю, на которой живем. Наша малая родина – это то, что мы оставим в наследство своим потомкам.
Д. Владимиров.

 
 
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В работе приняли участие заместитель председателя райисполкома Михаил Асмоловский (руководитель штаба), председатель районного Совета депутатов Ирина...
 
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