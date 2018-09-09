ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водители сливали топливо из автобусов на вокзале в Гродно

10.09.2018 12:42 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Водители сливали топливо из автобусов на вокзале в Гродно
УВД Гродненского облисполкома

В субботу, 8 сентября, около полудня патрульные Октябрьского РОВД г. Гродно обратили внимание на необычное расположение автобусов на стоянке автовокзала.

Четыре машины стояли квадратом так, чтобы друг другом прикрывать топливные горловины. Милиционеры решили поинтересоваться, что стало причиной такого необычного построения, пишет БЕЛТА.

Оказалось, что водители сливали топливо из одного автобуса. Их задержали с поличным: канистру уже успели наполнить 12-ю литрами дизеля. В остальных автобусах также были обнаружены ёмкости с остатками топлива и недавно использованные шланги.

Патрульные вызвали представителей автопарка, отвечающие за учёт горюче-смазочных материалов.

Начат административный процесс.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Патрульные вызвали представителей автопарка, отвечающие за учёт горюче-смазочных материалов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Плюс четыре километра газопровода в Городокском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика