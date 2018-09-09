Водители сливали топливо из автобусов на вокзале в Гродно

В субботу, 8 сентября, около полудня патрульные Октябрьского РОВД г. Гродно обратили внимание на необычное расположение автобусов на стоянке автовокзала.

Четыре машины стояли квадратом так, чтобы друг другом прикрывать топливные горловины. Милиционеры решили поинтересоваться, что стало причиной такого необычного построения, пишет БЕЛТА .

Оказалось, что водители сливали топливо из одного автобуса. Их задержали с поличным: канистру уже успели наполнить 12-ю литрами дизеля. В остальных автобусах также были обнаружены ёмкости с остатками топлива и недавно использованные шланги.

Патрульные вызвали представителей автопарка, отвечающие за учёт горюче-смазочных материалов.

Начат административный процесс.