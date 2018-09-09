В Минском районе водитель переехал мужчину и с места аварии скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел днем 9 сентября на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел». Как сообщили инспекторы, 38-летний минчанин на Mercedes-Benz GL 350 совершил наезд на лежащего на проезжей части 47-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель с места происшествия скрылся, но был установлен в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

— По предварительной информации, водитель и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам водителя, он выпил уже после совершения ДТП. Данная информация и обстоятельства совершения аварии проверяются, — рассказали в ГАИ.