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На стоянке "Экспобела" водитель наехал на лежащего мужчину и скрылся: предварительно, оба были пьяны
В Минском районе водитель переехал мужчину и с места аварии скрылся. Об этом
Инцидент произошел днем 9 сентября на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел». Как сообщили инспекторы, 38-летний минчанин на Mercedes-Benz GL 350 совершил наезд на лежащего на проезжей части 47-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель с места происшествия скрылся, но был установлен в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.
— По предварительной информации, водитель и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам водителя, он выпил уже после совершения ДТП. Данная информация и обстоятельства совершения аварии проверяются, — рассказали в ГАИ.
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На стоянке "Экспобела" водитель наехал на лежащего мужчину и скрылся: предварительно, оба были пьяны
По словам водителя, он выпил уже после совершения ДТП. Данная информация и обстоятельства совершения аварии проверяются.
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