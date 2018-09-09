Ким Чен Ын показал новое оружие

Во время парада в честь 70-летия КНДР были продемонстрированы ранее неизвестные системы вооружений. Среди них — дальнобойный противотанковый ракетный комплекс, сообщает Defence blog.



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Технические характеристики новинки держатся в секрете. Внешне ПТРК похож на разработанную в Израиле пусковую установку для универсальной ракеты Spike NLOS. К слову, такие ракеты заказала Южная Корея.

Северокорейская пусковая установка базируется на шасси бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6×6. Удивительно, но во время парада не были показаны баллистические ракеты или ракеты средней дальности.