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Ким Чен Ын показал новое оружие

10.09.2018 12:47 — Разное | Tut.by  
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Во время парада в честь 70-летия КНДР были продемонстрированы ранее неизвестные системы вооружений. Среди них — дальнобойный противотанковый ракетный комплекс, сообщает Defence blog.


Изображение: YouTube

Технические характеристики новинки держатся в секрете. Внешне ПТРК похож на разработанную в Израиле пусковую установку для универсальной ракеты Spike NLOS. К слову, такие ракеты заказала Южная Корея.

Северокорейская пусковая установка базируется на шасси бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6×6. Удивительно, но во время парада не были показаны баллистические ракеты или ракеты средней дальности.

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Технические характеристики новинки держатся в секрете.
 
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