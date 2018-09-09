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Сколько белорусы будут к концу года возмещать за коммуналку, а сколько доплатит государство

10.09.2018 12:46 — Разное | Tut.by  
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К концу года тарифы, по которым население оплачивает жилищно-коммунальные услуги, будут покрывать 76,3% их стоимости. Такие данные приводит БелаПАН со ссылкой на последний номер «Экономического бюллетеня», издаваемого институтом Минэкономики.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В бюллетене, который посвящен итогам работы экономики в первой половине 2018 года, приводятся данные о политике государства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Согласно данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), в результате роста тарифов, а также принимаемых мер по снижению затрат к концу 2018 года уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг достигнет 76,3%», — отмечают специалисты НИЭИ Минэкономики.

В 2017 году, напоминают они, этот показатель составлял 69,7%.

«При этом по большинству услуг (техническое обслуживание жилых помещений, лифтов, водоснабжение, водоотведение, сбор, вывоз и обслуживание коммунальных отходов) планируется выйти на стопроцентное возмещение», — отмечают авторы.

В условиях поэтапного роста тарифов на услуги ЖКХ, напоминают они, государство предоставляет безналичные жилищные субсидии малоимущим слоям населения.

«Так, если за весь 2017 год, по данным ведомственной статистики Минжилкомхоза, безналичные жилищные субсидии получили 14.950 семей на сумму 744,3 тыс. рублей (в том числе по выявительному принципу — 11.645 семей), то только за пять месяцев текущего года они были предоставлены более чем 24 тыс. семей на сумму 605,7 тыс. рублей (из них по выявительному принципу — 22,9 тыс. семей на сумму 533,5 тыс. рублей)», — говорится в бюллетене.

В июне этого года был подписан президентский указ, который расширяет категории граждан, имеющих право на получение безналичных жилищных субсидий. Наряду с неработающими пенсионерами, неработающими совершеннолетними инвалидами, безналичные субсидии будут предоставляться семьям, воспитывающим детей до трех лет, детей-инвалидов до 18 лет, а также получающим пособие по уходу за инвалидами первой группы и лицам, достигшим 80-летнего возраста.

Реформировать систему жилищно-коммунального хозяйства Беларуси властям рекомендовали кредиторы. Международные финансовые организации (МВФ, ЕФСР) считают, что экономически активное население должно полностью оплачивать стоимость жилищно-коммунальных услуг, а малоимущим слоям населения государству следует предоставлять адресные субсидии.

Напомним, в начале января Александр Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны были утвердить новые тарифы на ЖКУ. Главное условие — тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент. Ближе к середине января в регионах и Минске утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100%-ной оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии, заявил ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

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Теги: Минск
 
 
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К концу года тарифы, по которым население оплачивает жилищно-коммунальные услуги, будут покрывать 76,3% их стоимости.
 
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