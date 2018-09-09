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На Партизанском проспекте строят панельку в вышиванке "Малая родина" по 2 тысячи рублей за метр

10.09.2018 12:38 — Разное | Tut.by  
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УКС Заводского района начал строить панельный дом в границах улиц пр. Партизанский — граница МАЗ — ул. Крупской — ул. Юношеская — ул. Шишкина — ул. Кулешова. Это территория бывшей воинской части, где будет вестись массовая типовая панельная застройка. На днях по одному из домов вышла проектная декларация.


Изображение:uks-zav.by

Дом будет 16-этажным, шестисекционным, 378-квартирным, говорится в проектной декларации. Здание запроектировано с теплым чердаком и техническим подпольем, остекленными лоджиями, со встроенным помещением товарищества собственников.

Высота потолков в квартирах — 2,6 метра. Жилье сдадут без отделки.

В долевое строительство предлагается 26 квартир: 15 однокомнатных, площадью 53,43 квадратных метра, и 11 двухкомнатных, площадью 70,38 квадратных метра.


Изображение:uks-zav.by

Стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади жилых помещений для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений на коммерческой основе, составляет 2000 белорусских рублей, говорится в проектной декларации.

Платить нужно будет каждый месяц в соответствии с графиком платежей.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений начнут принимать с 13 сентября 2018 года по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, 101 (здание Минского рессорного завода). Заявления принимаются при предъявлении личного паспорта.

Нормативный срок завершения работ — 31 августа 2020 года.


План застройки в границах улиц пр. Партизанский — граница МАЗ — ул. Крупской — ул. Юношеская — ул. Шишкина — ул. Кулешова. Изображение: uks-zav.by
 
Теги: Минск
 
 
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