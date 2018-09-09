Месячник безопасного труда проходит в организациях жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области до 3 октября.

Специальные мобильные группы проводят мониторинг соблюдения требований норм и правил охраны труда. В числе важнейших моментов — безопасная организация работ; своевременность проведения медосмотров, освидетельствований специалистов, их обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда; санитарно-бытовые условия; выдача работникам средств индивидуальной защиты; обеспечение технической исправности производственного оборудования, машин, механизмов и др.

Также во время месячника в регионе развернут широкую информационную работу. Жителям Приднепровского края расскажут о состоянии производственного травматизма и профилактике несчастных случаев, напомнят о необходимости соблюдения норм и правил охраны труда, требований безопасности.

Среди запланированных мероприятий — семинары, круглые столы, мониторинг рабочих мест и прочее.