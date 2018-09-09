В восточной части Пинска продолжается модернизация теплоцентрали. Смотрите, где отключат горячую воду до конца сентября



В восточной части Пинска продолжается модернизация теплоцентрали. Напомним, необходимость производства модернизации действующей тепломагистрали вызвана исчерпанием амортизационного срока ее эксплуатации. Она построена в 1970 году. Энергетикам предстоит полностью заменить теплосети в канале, протяженность которого составляет 1 километр. Старые трубы будут заменены на предизолированные, что позволит снизить потери тепла. Модернизация магистрали позволит создать гидравлический режим, который существенно улучшит снабжение тепловой энергией жителей района Альбрехтово и расположенных здесь зданий.

Мы сообщали, что потребители тепловой энергии, подключенные к этой тепломагистрали, остались без горячей воды до 28 сентября:

три жилых дома: ул. Володарского, 1, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 31, ул. Карла-Маркса, 10,

отделение № 121 ОАО «Беларусбанк»,

Брестский областной центр инновационного и технического творчества,

СДЮШОР № 5,

здание по ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35.

К этому списку, где будет отсутствовать горячее водоснабжение, теперь присоединился ряд зданий и жилых домов. Так, с 13 по 21 сентября горячей воды не будет:

ул. Мицкевича, 3.

ул. Куликова, 5, 22, 24, 26, 27, 29, 30.

ул. Киевская, 5.

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 22.

ул. Днепровской флотилии, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.

ул. Ольховских, 8, 10.

ул. Кирова, 27А (д/с №18), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 38.

ул. Калинина, 2, 4А.

ул. Советская, 20.

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 11, 15, 17, 21, 23, 28, 34, 36, 40.

ул. Шубитидзе, 4, 6.

ул. Советская, 42.

ул. Насырова, 24.

ул. Пушкина, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 19, 20.

станция обезжелезивания водозабора «Пина-1» по ул. Днепровской флотилии.

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 25.

ул. Партизанская, 13, 15.

ул. Ясная, 5, 9.

ул. К. Маркса, 14.

гимназия № 1.

ул. Социалистическая, 4.

ул. Тупиковая, 5.

С 13 по 30 сентября без горячей воды останутся:

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 27, 31.

ул. Кирова, 42, 44, 55, 38.

ул. Партизанская, 14.

ул. Володарского, 1, 18, 20.

ул. Карла Маркса, 10.