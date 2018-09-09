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В восточной части Пинска продолжается модернизация теплоцентрали. Смотрите, где отключат горячую воду до конца сентября

10.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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В восточной части Пинска продолжается модернизация теплоцентрали. Смотрите, где отключат горячую воду до конца сентября
В восточной части Пинска продолжается модернизация теплоцентрали. Напомним, необходимость производства модернизации действующей тепломагистрали вызвана исчерпанием амортизационного срока ее эксплуатации. Она построена в 1970 году. Энергетикам предстоит полностью заменить теплосети в канале, протяженность которого составляет 1 километр. Старые трубы будут заменены на предизолированные, что позволит снизить потери тепла. Модернизация магистрали позволит создать гидравлический режим, который существенно улучшит снабжение тепловой энергией жителей района Альбрехтово и расположенных здесь зданий.

Мы сообщали, что потребители тепловой энергии, подключенные к этой тепломагистрали, остались без горячей воды до 28 сентября:

  • три жилых дома: ул. Володарского, 1, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 31, ул. Карла-Маркса, 10,
  • отделение № 121 ОАО «Беларусбанк»,
  • Брестский областной центр инновационного и технического творчества,
  • СДЮШОР № 5,
  • здание по ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35.

К этому списку, где будет отсутствовать горячее водоснабжение, теперь присоединился ряд зданий и жилых домов.  Так, с 13 по 21 сентября горячей воды не будет:

  • ул. Мицкевича, 3.
  • ул. Куликова, 5, 22, 24, 26, 27, 29, 30.
  • ул. Киевская, 5.
  • ул. Иркутско-Пинской дивизии, 22.
  • ул. Днепровской флотилии, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.
  • ул. Ольховских, 8, 10.
  • ул. Кирова, 27А (д/с №18), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 38.
  • ул. Калинина, 2, 4А.
  • ул. Советская, 20.
  • ул. Иркутско-Пинской дивизии, 11, 15, 17, 21, 23, 28, 34, 36, 40.
  • ул. Шубитидзе, 4, 6.
  • ул. Советская, 42.
  • ул. Насырова, 24.
  • ул. Пушкина, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 19, 20.
  • станция обезжелезивания водозабора «Пина-1» по ул. Днепровской флотилии.
  • ул. Иркутско-Пинской дивизии, 25.
  • ул. Партизанская, 13, 15.
  • ул. Ясная, 5, 9.
  • ул. К. Маркса, 14.
  • гимназия № 1.
  • ул. Социалистическая, 4.
  • ул. Тупиковая, 5.

С 13 по 30 сентября без горячей воды останутся:

  • ул. Иркутско-Пинской дивизии, 27, 31.
  • ул. Кирова, 42, 44, 55, 38.
  • ул. Партизанская, 14.
  • ул. Володарского, 1, 18, 20.
  • ул. Карла Маркса, 10.

По информации официально сайта Пинского горисполкома.

 

 
 
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