В восточной части Пинска продолжается модернизация теплоцентрали. Смотрите, где отключат горячую воду до конца сентября

В восточной части Пинска продолжается модернизация теплоцентрали. Напомним, необходимость производства модернизации действующей тепломагистрали вызвана исчерпанием амортизационного срока ее эксплуатации. Она построена в 1970 году. Энергетикам предстоит полностью заменить теплосети в канале, протяженность которого составляет 1 километр. Старые трубы будут заменены на предизолированные, что позволит снизить потери тепла. Модернизация магистрали позволит создать гидравлический режим, который существенно улучшит снабжение тепловой энергией жителей района Альбрехтово и расположенных здесь зданий.
Мы сообщали, что потребители тепловой энергии, подключенные к этой тепломагистрали, остались без горячей воды до 28 сентября:
три жилых дома: ул. Володарского, 1, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 31, ул. Карла-Маркса, 10,
отделение № 121 ОАО «Беларусбанк»,
Брестский областной центр инновационного и технического творчества,
СДЮШОР № 5,
здание по ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35.
К этому списку, где будет отсутствовать горячее водоснабжение, теперь присоединился ряд зданий и жилых домов. Так, с 13 по 21 сентября горячей воды не будет:
ул. Мицкевича, 3.
ул. Куликова, 5, 22, 24, 26, 27, 29, 30.
ул. Киевская, 5.
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 22.
ул. Днепровской флотилии, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.