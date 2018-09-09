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14 и 18 сентября в центре занятости Пинска пройдут ярмарки вакансий по строительным специальностям и профессиям в сфере лёгкой промышленности

10.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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14 и 18 сентября в центре занятости Пинска пройдут ярмарки вакансий по строительным специальностям и профессиям в сфере лёгкой промышленности
Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома 14 сентября в 11.00 проводит День предприятий УСП «ПМК-30» ОАО «Пинсксовхозстрой» и ОАО «Полесье».

На День предприятий приглашаются безработные пинчане независимо от стажа работы, желающие трудоустроиться

на строительные специальности:

  • «плотник-бетонщик»,
  • «каменщик»,
  • «плотник»,
  • «сварщик»,
  • «монтажник стальных и железобетонных конструкций»,
  • «машинист экскаватора»,
  • «машинист автомобильного крана»

и профессиям в сфере легкой промышленности:

  • «швея»,
  • «вязальщик»,
  • «кеттельщик»,
  • «оператор прядильного оборудования»,
  • «оператор мотального оборудования»,
  • «оператор крутильного оборудования» и др.

18 сентября в 15.00 состоится День предприятия ССУ №1 ГП «УДМСиБ Мингорисполкома». Представители предприятия предложат трудоустроиться по профессиям:

  • «плотник-бетонщик»,
  • «монтажник наружных трубопроводов»,
  • «электрогазосварщик»,
  • «арматурщик»,
  • «дорожный рабочий».

 

Дни предприятий состоятся в городском центре занятости по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29 в фойе 1 этажа. Справки по телефонам: 31-70-11, 32-20-62.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

 
 
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