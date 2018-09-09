14 и 18 сентября в центре занятости Пинска пройдут ярмарки вакансий по строительным специальностям и профессиям в сфере лёгкой промышленности



Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома 14 сентября в 11.00 проводит День предприятий УСП «ПМК-30» ОАО «Пинсксовхозстрой» и ОАО «Полесье».

На День предприятий приглашаются безработные пинчане независимо от стажа работы, желающие трудоустроиться

на строительные специальности:

«плотник-бетонщик»,

«каменщик»,

«плотник»,

«сварщик»,

«монтажник стальных и железобетонных конструкций»,

«машинист экскаватора»,

«машинист автомобильного крана»

и профессиям в сфере легкой промышленности:

«швея»,

«вязальщик»,

«кеттельщик»,

«оператор прядильного оборудования»,

«оператор мотального оборудования»,

«оператор крутильного оборудования» и др.

18 сентября в 15.00 состоится День предприятия ССУ №1 ГП «УДМСиБ Мингорисполкома». Представители предприятия предложат трудоустроиться по профессиям: «плотник-бетонщик»,

«монтажник наружных трубопроводов»,

«электрогазосварщик»,

«арматурщик»,

«дорожный рабочий».

Дни предприятий состоятся в городском центре занятости по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29 в фойе 1 этажа. Справки по телефонам: 31-70-11, 32-20-62.