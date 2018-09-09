|
14 и 18 сентября в центре занятости Пинска пройдут ярмарки вакансий по строительным специальностям и профессиям в сфере лёгкой промышленности
10.09.2018 — Разное | Полесская правда
>
На День предприятий приглашаются безработные пинчане независимо от стажа работы, желающие трудоустроиться
на строительные специальности:
и профессиям в сфере легкой промышленности:
18 сентября в 15.00 состоится День предприятия ССУ №1 ГП «УДМСиБ Мингорисполкома». Представители предприятия предложат трудоустроиться по профессиям:
Дни предприятий состоятся в городском центре занятости по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29 в фойе 1 этажа. Справки по телефонам: 31-70-11, 32-20-62.
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 и 18 сентября в центре занятости Пинска пройдут ярмарки вакансий по строительным специальностям и профессиям в сфере лёгкой промышленности
> Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома 14 сентября в 11.00 проводит День предприятий УСП «ПМК-30» ОАО «Пинсксовхозстрой» и ОАО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)