Три человека погибли в результате крупного ДТП под Новополоцком

Как стало известно, авария случилась на автодороге «Полоцк-Новополоцк». 9 сентября около 23.50 произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Volkswagen Golf.

После удара легковушка опрокинулась, а микроавтобус слетел в кювет. Как сообщили представители ГАИ УВД Витебского облисполкома, в результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих автомобилей погибли на месте.

Еще одной жертвой ДТП стала 44-летняя пассажирка легковушки, которая скончалась в больнице спустя несколько часов после аварии. Остальные пассажиры сейчас находятся под наблюдением врачей.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. Представители ГАИ просят связаться с правоохранителями тех, кто стал очевидцем аварии.