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Три человека погибли в результате крупного ДТП под Новополоцком

10.09.2018 13:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Три человека погибли в результате крупного ДТП под Новополоцком
УВД Витебского облисполкома

Как стало известно, авария случилась на автодороге «Полоцк-Новополоцк». 9 сентября около 23.50 произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Volkswagen Golf.

Три человека погибли в результате крупного ДТП под Новополоцком ГАИ: в Сморгонском районе в ДТП на самодельном тракторе погиб сельчанин

После удара легковушка опрокинулась, а микроавтобус слетел в кювет. Как сообщили представители ГАИ УВД Витебского облисполкома, в результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих автомобилей погибли на месте.

Еще одной жертвой ДТП стала 44-летняя пассажирка легковушки, которая скончалась в больнице спустя несколько часов после аварии. Остальные пассажиры сейчас находятся под наблюдением врачей.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. Представители ГАИ просят связаться с правоохранителями тех, кто стал очевидцем аварии.

 
 
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