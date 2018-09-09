Без фликера и «под градусом»

За истекший период 2018 года на территории нашего района с участием пешеходов и велосипедистов зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли, а два получили ранения.

В январе в вечернее время на автодороге вблизи д. Солы был совершен наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в темное время суток, не обозначив себя светоотражающими элементами.

В феврале на автодороге вблизи д. Добровляны в темное время суток был совершен наезд на лежащего на проезжей части пешехода. В результате дорожно-транспортных происшествия пешеходы от полученных телесных повреждений скончались.

Анализ аварийности показывает, что набольшее количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов происходит именно в осенний-зимний и весенний периоды. Особую опасность на проезжей части или вблизи от нее создают пьяные пешеходы и велосипедисты, двигающиеся в темноте, без светоотражающих элементов. Они обычно ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Водитель никогда не может с уверенностью предугадать поведение пьяного, поэтому должен немедленно принять необходимые меры предосторожности: остановиться, объехать пьяного на таком расстоянии, чтобы тот не смог натолкнуться на автомобиль.

Учитывая крайнюю напряженность ситуации, ГАИ Сморгонского РОВД призывает всех неравнодушных жителей города и района объединить свои усилия при выявлении фактов нахождения пешеходов и велосипедистов в темное время суток на проезжей части, не обозначивших себя светоотражающими элементами, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Незамедлительно сообщать на телефонную линию 102 о таких фактах - наш гражданский долг. Не будьте равнодушными, может, именно вы спасете кому-то жизнь.

Виталий КОНДРАТОВИЧ, и. о. старшего госавтоинспектора ОГАИ Сморгонского РОВД.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.