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Августовский рекорд: в Америке Tesla Model 3 опередила по объему продаж BMW

10.09.2018 13:07 — Разное | Tut.by  
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По итогам августа продажи самого доступного электромобиля в ряду Tesla, который пока официально продается только за океаном, достигли 17 800 единиц, сообщает ресурс INSIDEEVs.


Для сравнения — в июне продажи Model 3 в США составили немногим более 6000 единиц, а в июле уже превысили отметку в 14 200 экземпляров. И вот новый рекорд — 17 800 проданных электромобилей! Причем одной модели Tesla по итогам августовских продаж удалось опередить BMW — совокупные продажи легковушек баварской марки в США составили 14 450 единиц (на 13,5% меньше по сравнению с августом прошлого года). По прогнозам, в текущем году Model 3 может стать новым рекордсменом по продажам среди электромобилей, опередив Nissan Leaf.

Нешуточный ажиотаж вокруг Model 3 наблюдается с момента публичной премьеры прототипа седана. Выпуск электромобиля начался летом 2017 года, с тех пор Tesla попросту не успевала за спросом на новинку — лишь в июне нынешнего года компании удалось выйти на запланированный изначально объем в 5000 седанов в неделю. Нарастить производство «тройки» Tesla удалось благодаря новой сборочной линии, установленной под… тентом!

 
 
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По прогнозам, в текущем году Model 3 может стать новым рекордсменом по продажам среди электромобилей, опередив Nissan Leaf.
 
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