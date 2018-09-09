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Билетные пакеты на матчи БАТЭ в Лиге Европы поступили в свободную продажу
11 сентября поступили в свободную продажу билетные пакеты на домашние матчи БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы, сообщается
Приобрести билетные пакеты могут все желающие. Квота — три билетных пакета в одни руки. Купить их можно в Борисове и Минске по следующим адресам:
Клуб напоминает, что владельцы клубных карт теперь обслуживаются в порядке общей очереди, но сохраняют скидку в 30 рублей на один билетный пакет любой ценовой категории (обязательно предъявляйте клубную карту или ее фото в хорошем качестве).
Заявки на приобретение билетных пакетов по безналичному расчету принимаются по телефону +375 17 770−99−23.
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Приобрести билетные пакеты могут все желающие. Квота - три билетных пакета в одни руки.
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