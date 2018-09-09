Билетные пакеты на матчи БАТЭ в Лиге Европы поступили в свободную продажу

11 сентября поступили в свободную продажу билетные пакеты на домашние матчи БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы, сообщается на сайте клуба . Напомним, что «трактористов» ожидают матчи с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00), английским «Челси» (8 ноября, 20.55) и венгерским «Види» (29 ноября, 20.55). Ранее билеты были доступны обладателям клубных абонементов на сезон.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Приобрести билетные пакеты могут все желающие. Квота — три билетных пакета в одни руки. Купить их можно в Борисове и Минске по следующим адресам:

«Борисов-Арена» (ул. Гагарина, 119), 11−14 сентября, вторник−пятница, с 9.00 до 17.00;

Минский офис компании Ticketpro (пр-т Машерова, 25, холл 1-го этажа), 11−14 сентября, вторник−пятница, с 10.00 до 19.00.

Клуб напоминает, что владельцы клубных карт теперь обслуживаются в порядке общей очереди, но сохраняют скидку в 30 рублей на один билетный пакет любой ценовой категории (обязательно предъявляйте клубную карту или ее фото в хорошем качестве).

Заявки на приобретение билетных пакетов по безналичному расчету принимаются по телефону +375 17 770−99−23.