ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России анонсировали цену кроссовера Zotye Coupa белорусской сборки

10.09.2018 13:07 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
В России анонсировали цену кроссовера Zotye Coupa белорусской сборки
фото: zotye.by

Китайские автомобили Zotye уже известны на рынке соседней страны. По итогам восьми месяцев текущего года, сообщает сайт zotye.by, в России продано уже 1 784 автомобиля. Все они собраны в Беларуси. Производитель ожидает, что продажи увеличатся с появлением новой модели.

Zotye Coupa позиционируется как кроссовер для города и загородных поездок. В России его предложат в двух комплектациях – Exalted и Royal. Обе версии оснащены 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 143 л.с.

В комплектацию Exalted входят 18-дюймовые диски, кожаный салон, ESC, антипробуксовочная система, передние подушки безопасности, люк в крыше, электропривод и обогрев зеркал, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, круиз-контроль, парктроник (спереди и сзади), климат-контроль, мультимедиа, камера заднего вида.

В версии с МКП цена составляет 990 000 рублей это $14 350, с АКП — 1 150 000 рублей – $16 670.

В исполнении Royal, которое доступно только с «автоматом», дополнительно имеются панорамный люк, боковые подушки безопасности и шторки безопасности, датчик света. Цена кроссовера в топовой версии, как сообщает российский автомобильный портал drom.ru, — 1 250 000 рублей, или $18 125.

В качестве опций предлагаются беспроводная зарядка для смартфона и система контроля давления в шинах.

У белорусских дилеров новая модель кроссовера Zotye, как ни парадоксально, появится позже, чем в российских.

Пока что и у нас, и в России можно купить модель Zotye T600 – это предшественник Zotye Coupa. Автомобиль тоже собран в Беларуси на СП «ЮНИСОН».

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модель произведена на белорусско-британском совместном предприятии ЮНИСОН .
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь соберет в 2018 году 7 млн тонн зерна во всех категориях хозяйств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика