В России анонсировали цену кроссовера Zotye Coupa белорусской сборки



фото: zotye.by

Китайские автомобили Zotye уже известны на рынке соседней страны. По итогам восьми месяцев текущего года, сообщает сайт zotye.by, в России продано уже 1 784 автомобиля. Все они собраны в Беларуси. Производитель ожидает, что продажи увеличатся с появлением новой модели.

Zotye Coupa позиционируется как кроссовер для города и загородных поездок. В России его предложат в двух комплектациях – Exalted и Royal. Обе версии оснащены 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 143 л.с.

В комплектацию Exalted входят 18-дюймовые диски, кожаный салон, ESC, антипробуксовочная система, передние подушки безопасности, люк в крыше, электропривод и обогрев зеркал, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, круиз-контроль, парктроник (спереди и сзади), климат-контроль, мультимедиа, камера заднего вида.

В версии с МКП цена составляет 990 000 рублей это $14 350, с АКП — 1 150 000 рублей – $16 670.

В исполнении Royal, которое доступно только с «автоматом», дополнительно имеются панорамный люк, боковые подушки безопасности и шторки безопасности, датчик света. Цена кроссовера в топовой версии, как сообщает российский автомобильный портал drom.ru, — 1 250 000 рублей, или $18 125.

В качестве опций предлагаются беспроводная зарядка для смартфона и система контроля давления в шинах.

У белорусских дилеров новая модель кроссовера Zotye, как ни парадоксально, появится позже, чем в российских.

Пока что и у нас, и в России можно купить модель Zotye T600 – это предшественник Zotye Coupa. Автомобиль тоже собран в Беларуси на СП «ЮНИСОН».