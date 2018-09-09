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Какие тренажёры появились в школах для снятия напряжения глаз?
Школьные будни могут подарить нашим детям не только разумное, доброе, вечное, но и существенные проблемы со здоровьем. Если игнорировать определённые правила. На что надо обратить особое внимание родителям школьников?
Гость программы
Есть ли какие-то гимнастики для глаз? Практикуются ли они в наших школах?
Валентина Жихарь, врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
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Школьные будни могут подарить нашим детям не только разумное, доброе, вечное, но и существенные проблемы со здоровьем. Если игнорировать определённые правила. На...
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