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Какие тренажёры появились в школах для снятия напряжения глаз?

10.09.2018 13:21 — Разное | СТВ  
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Школьные будни могут подарить нашим детям не только разумное, доброе, вечное, но и существенные проблемы со здоровьем. Если игнорировать определённые правила. На что надо обратить особое внимание родителям школьников?

Какие тренажёры появились в школах для снятия напряжения глаз?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Валентина Жихарь.

Есть ли какие-то гимнастики для глаз? Практикуются ли они в наших школах?

Валентина Жихарь, врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Конечно, охрана зрения – это очень серьезный вопрос. В течение учебного урока, на каждом уроке преподаватель должен после 10-15 минут зрительной нагрузки вместе с детьми предпринять меры того, чтобы делать упражнения на снятие зрительного утомления. У нас уже в школах появились тренажёры даже потолочные, когда там зажигаются лампочки, ребёнок следит за этими лампочками и, в принципе, он этим самым заставляет глазное яблоко двигаться и снимать зрительное утомление.

Как выбрать школьный рюкзак и правильно его упаковать? Советы врача-гигиениста

 
 
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Школьные будни могут подарить нашим детям не только разумное, доброе, вечное, но и существенные проблемы со здоровьем. Если игнорировать определённые правила. На...
 
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