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В Пинском районе женщина оказалась на дне 5-метрового колодца
Фото из открытых источников
Спасатели выехали на вызов в деревню Оснежицы ночью 10 сентября. Женщина 1960 года рождения упала в 5-метровый колодец, который находится на территории пустующего участка.
Работники МЧС с помощью трёхколенной лестницы примерно в 2.25 подняли пострадавшую на поверхность.
Женщину госпитализировали в Пинскую центральную больницу с предварительным диагнозом «переохлаждение».
Устанавливаются детали происшествия.
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Работники МЧС с помощью трёхколенной лестницы примерно в 2.25 подняли пострадавшую на поверхность.
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