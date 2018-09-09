В Пинском районе женщина оказалась на дне 5-метрового колодца

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Спасатели выехали на вызов в деревню Оснежицы ночью 10 сентября. Женщина 1960 года рождения упала в 5-метровый колодец, который находится на территории пустующего участка.Работники МЧС с помощью трёхколенной лестницы примерно в 2.25 подняли пострадавшую на поверхность.Женщину госпитализировали в Пинскую центральную больницу с предварительным диагнозом «переохлаждение».Устанавливаются детали происшествия.