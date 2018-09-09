Ученые нашли связь между голоданием и продолжительностью жизни

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Science Daily

Как выяснили специалисты, положительный эффект от периодического голодания наблюдается вне зависимости от калорийности рациона и потребляемых продуктов.Специалисты провели исследование с участием 292 лабораторных мышей, которых разделили на две группы. Половина грызунов придерживалась диеты с большим количеством белка и клетчатки. При этом животные употребляли меньше сахаро- и жиросодержащих продуктов.После этого мышей разделили на подгруппы: треть из них имела круглосуточный доступ к еде, вторая подгруппа потребляла на 30% калорий меньше, остальные грызуны питались всего раз в день, однако калорийность их рациона примерно соответствовала первой подгруппе.Во втором и третьем случаях у животных увеличивался временной интервал между приемами пищи за счет быстрого поедания порций. В результате у мышей произошло улучшение общего состояния организма, что положительно повлияло на их продолжительность жизни.говорит ведущий автор работы доктор Риз Национального института по проблемам старения в США.Исследователи отмечают, что метаболизм мышей похож на человеческий, поэтому их выводы могут быть применимы и к людям. Ученые ожидают, что результаты их работы помогут людям поддерживать здоровую массу тела и уменьшить некоторые возрастные расстройства обмена веществ. Полученные данные будут использованы для дальнейших исследований.