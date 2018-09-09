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Ученые нашли связь между голоданием и продолжительностью жизни

10.09.2018 12:47 — Разное | UDF  
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© Fotolia / evgenyatamanenko
Увеличение промежутков между приемами пищи способствует улучшению общих показателей здоровья и повышает продолжительность жизни, выяснила научная группа из США. Об этом сообщает портал Science Daily.

Как выяснили специалисты, положительный эффект от периодического голодания наблюдается вне зависимости от калорийности рациона и потребляемых продуктов.

Специалисты провели исследование с участием 292 лабораторных мышей, которых разделили на две группы. Половина грызунов придерживалась диеты с большим количеством белка и клетчатки. При этом животные употребляли меньше сахаро- и жиросодержащих продуктов.

После этого мышей разделили на подгруппы: треть из них имела круглосуточный доступ к еде, вторая подгруппа потребляла на 30% калорий меньше, остальные грызуны питались всего раз в день, однако калорийность их рациона примерно соответствовала первой подгруппе.

Во втором и третьем случаях у животных увеличивался временной интервал между приемами пищи за счет быстрого поедания порций. В результате у мышей произошло улучшение общего состояния организма, что положительно повлияло на их продолжительность жизни.

"Увеличение ежедневного времени голодания, без снижения калорийности и независимо от типа диеты, привело к улучшению общих показателей здоровья и жизнеспособности у самцов мышей. Возможно, этот увеличенный ежедневный период голодания позволяет восстановить и сохранить механизмы, которые бы отсутствовали при непрерывном потреблении пищи", — говорит ведущий автор работы доктор Рафаэль де Кабо из Национального института по проблемам старения в США.

Исследователи отмечают, что метаболизм мышей похож на человеческий, поэтому их выводы могут быть применимы и к людям. Ученые ожидают, что результаты их работы помогут людям поддерживать здоровую массу тела и уменьшить некоторые возрастные расстройства обмена веществ. Полученные данные будут использованы для дальнейших исследований.

 
 
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Увеличение промежутков между приемами пищи способствует улучшению общих показателей здоровья.
 
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