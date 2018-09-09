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Фото Ингеборги Дапкунайте, которое раскололо российский "высший свет"
Актриса Ингеборга Дапкунайте с каблуками залезла на стол библиотеки.
Гости все выходные постили в соцсетях моменты шоу, во время которого помимо показа новой коллекции в здании старейшей библиотеки был организован еще и фуршет. Традиционно было много положительных отзывов об организации мероприятия. Но критика была более едкой.
«Гости ели и пили, разложив еду на письменных столах и книжных полках... Для читателей в этот день библиотека без предупреждения была закрыта... Что за пошлятину устроили? Посади свинью за стол — она и ноги на стол? Это письменные столы для работы и негоже лезть туда в обуви», — написала ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН Галина Ульянова.
Также на событие откликнулась известная писательница Татьяна Толстая.
— Я понимаю, что малый объем мозга украшает актрису, но не до такой же степени? — подытожила Толстая.
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Актриса Ингеборга Дапкунайте с каблуками залезла на стол библиотеки.
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