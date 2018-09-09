Актриса Ингеборга Дапкунайте с каблуками залезла на стол библиотеки.



В прошлую пятницу в Москве в стенах «Ленинки» прошел показ итальянского бренда Ermanno Scervino, который собрал все-всех-всех: от артистов балета до светских хроникеров.





Гости все выходные постили в соцсетях моменты шоу, во время которого помимо показа новой коллекции в здании старейшей библиотеки был организован еще и фуршет. Традиционно было много положительных отзывов об организации мероприятия. Но критика была более едкой.написала ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАНТакже на событие откликнулась известная писательница— подытожила Толстая.