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Фото Ингеборги Дапкунайте, которое раскололо российский "высший свет"

10.09.2018 12:44 — Разное | UDF  
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Актриса Ингеборга Дапкунайте с каблуками залезла на стол библиотеки.

В прошлую пятницу в Москве в стенах «Ленинки» прошел показ итальянского бренда Ermanno Scervino, который собрал все-всех-всех: от артистов балета до светских хроникеров.

Фото Ингеборги Дапкунайте, которое раскололо российский "высший свет"

Гости все выходные постили в соцсетях моменты шоу, во время которого помимо показа новой коллекции в здании старейшей библиотеки был организован еще и фуршет. Традиционно было много положительных отзывов об организации мероприятия. Но критика была более едкой.

«Гости ели и пили, разложив еду на письменных столах и книжных полках... Для читателей в этот день библиотека без предупреждения была закрыта... Что за пошлятину устроили? Посади свинью за стол — она и ноги на стол? Это письменные столы для работы и негоже лезть туда в обуви», — написала ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН Галина Ульянова.

Также на событие откликнулась известная писательница Татьяна Толстая.

Фото Ингеборги Дапкунайте, которое раскололо российский "высший свет"

— Я понимаю, что малый объем мозга украшает актрису, но не до такой же степени? — подытожила Толстая.

 
 
Ссылка на источник 24
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Актриса Ингеборга Дапкунайте с каблуками залезла на стол библиотеки.
 
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