Беларусь соберет в 2018 году 7 млн тонн зерна во всех категориях хозяйств

Валовой сбор зерна в Беларуси во всех категориях хозяйств с учетом кукурузы в 2018 году составит около 7 млн тонн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на пресс-конференции в понедельник в Минске.

"Мы собрали в сельскохозяйственных организациях 5 млн 250 тыс. тонн зерна. С учетом населения и фермерских хозяйств, а также зерна кукурузы, мы ожидаем около 7 млн тонн" - сказал В.Гракун.

Он уточнил, что зерна кукурузы планируется получить около 1,3 млн тонн, за счет него будет компенсирован недобор зерна колосовых культур. В текущем году под нее отведено 170 тыс. га, урожайность в настоящее время составляет 76,1 ц/га.

Как заявил В.Гракун, полученного урожая будет достаточно для выполнения госзаказа, обеспечения нужд пивоваренной и спиртовой отрасли, а также формирования семенного фонда. Так, по информации замминистра, госзаказ по зерну на понедельник выполнен на 85% (поставлено 733 тыс. тонн).

"Недостаток фуражного зерна мы пополним за счет заготовки сенажа и кукурузного силоса", - сказал замминистра. Согласно его данным, на сегодня объем заготовки травяных кормов в Беларуси составляет 4,8 млн тонн кормовых единиц, что на 0,6 млн тонн выше уровня аналогичного периода прошлого года (на 1,8 ц кормовых единиц выше в расчете на 1 условную голову скота).

Как сообщалось, первоначально в 2018 году во всех категориях хозяйств Беларуси валовой сбор зерна планировался на уровне 9 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях - 8,3 млн тонн.

В то же время, засуха в мае и июне текущего года, а также сложные условия для уборки во второй половине июля привели к недобору около 2 млн тонн зерна по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году, по данным Национального статистического комитета, в весе после доработки в республике было произведено 7,99 млн тонн зерна.