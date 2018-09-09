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Поджог, непогашенная сигарета, короткое замыкание? Эксперт-пожаротехник рассказал о своей работе

10.09.2018 12:42 — Разное | Интерфакс  
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Какие условия способствовали развитию пожара? Где находится очаг пожара? Сколько имелось очагов пожара, какова их связь, последовательность возникновения? Что привело к возникновению пожара? Огромным значением располагает пожарно-техническая экспертиза. А какие именно специалисты нужны при осмотре, по прибытии на место происшествия решает следователь.

"Главное для нас – определить местонахождение очага пожара и причину его возникновения, анализируя информацию о термических повреждениях объекта пожара, их особенностях и механизме их образования. Обнаружение на месте пожара объектов, связанных с причиной его возникновения", - рассказал старший эксперт отдела специальных экспертиз управления специальных и технических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску, майор юстиции Александр Лахей.

Поджог, непогашенная сигарета, короткое замыкание? Эксперт-пожаротехник рассказал о своей работе

В Беларуси происходит более пяти тысяч пожаров в год. Большая часть из них исследуется экспертами комитета. Часть работы специалисты выполняют на месте происшествия, фиксируя обстановку, производят расчистку места пожара от сгоревших объектов и углей, для поиска и изъятия объектов, представляющих оперативный интерес по делу.

В условиях борьбы с преступностью возрастает роль доказательной базы, получаемой в процессе проведения судебных экспертиз. Особенно актуально это положение для расследования уголовных дел, сопряженных с пожарами, поскольку практически всегда пожары происходят в условиях неочевидности. Результаты экспертного исследования механизма возникновения пожара ложатся в основу для принятия процессуального решения в соответствии с Уголовным кодексом.

Порой преступления маскируют пожаром. Александр Лахей вспоминает один случай из собственной практики: Выбыли сотрудники МЧС на место происшествия, где ими был обнаружен труп. Также на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, куда, в том числе входил и эксперт-пожаротехник.  По внешним признакам, случай был банальным. Закурил, уснул, пожар…. Но определенные обстоятельства, такие как расположение трупа, социальный статус погибшего, свободный доступ в квартиру и ряд других обстоятельств указывали на возможный криминальный характер пожара. Изъятые объекты и проведенный ряд экспертиз помогли установить истину по данному происшествию и установить факт поджога.

Большинство экспертиз не связано с криминалом. В ГКСЭ занимаются абсолютно всеми пожарами: от возгорания обшивок входных дверей до пожаров на крупных промышленных объектах. Во всех случаях причины разные, от непогашенной сигареты до химического самовозгорания веществ и материалов, а также фокусировки солнечных лучей.

"Был такой случай – девушка поменяла масло на СТО, а спустя 15 минут произошло возгорание автомобиля. В этот же день, девушка обратилась на СТО, чтобы урегулировать спор в рамках гражданско-правовых отношений. Но работники СТО свою вину не признавали", - рассказал эксперт. Была назначена пожарно-техническая экспертиза, в ходе которой был произведен осмотр автомобиля и установлено, что масляной  фильтр после проведения ремонта не был достаточно зажат. Это привело к разгерметизации системы смазки двигателя. Масло попало на разогретые детали выпускного коллектора. На основании заключения эксперта стороны урегулировали гражданско-правовые отношения в досудебном порядке.

Каждая новая экспертиза, да и сам пожар являются уникальными в своем роде и требуют профессионального подхода. Невозможно в полном объеме освоить специфику пожарно-технических экспертиз – все время появляется что-то новое, что требует постоянного повышения квалификации, а это в свою очередь делает работу эксперта более интересной, - подчеркивает Александр.

Работа эксперта-пожаротехника очень важна, выводы проведенной судебной пожарно-технической экспертизы играют значимую роль при возникновении гражданско-правовых отношений между субъектами хозяйствования и физическими лицами в ходе судебных разбирательствах в делах о пожарах.

Подготовила официальный представитель УГКСЭ Республики Беларусь по Минску Екатерина Журимская

 
Теги: Минск
 
 
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Какие условия способствовали развитию пожара? Где находится очаг пожара? Сколько имелось очагов пожара, какова их связь, последовательность возникновения? Что...
 
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