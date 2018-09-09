Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы – Минфин

Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы. Это предусмотрено проектом бюджета на будущий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

«Республиканский консолидированный бюджет по своему объему в номинальном выражении останется в тех же параметрах, что мы имеем сейчас. Но бюджетный сектор получит дополнительные ресурсы. Это требование главы государства, это качество жизни населения», — сказал Максим Ермолович.

Вместе с тем в 2019 году господдержка предприятий снизится. «Условия работы улучшились. Это не 2015-2016 годы, когда бюджету приходилось решать проблемы предприятий. Сейчас ситуация должна меняться», — пояснил министр.