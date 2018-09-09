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Около 200 сельхозярмарок пройдут осенью в Могилевской области

10.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В Могилевской области в сентябре-ноябре пройдут около 200 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг облисполкома.

В Могилеве сельскохозяйственные ярмарки стартуют уже в ближайшие выходные на площадке по ул.Минское шоссе возле торгового центра «Парк Сити». Их марафон продолжится в течение всех выходных сентября, октября и захватит ноябрьские праздники. Плодоовощную продукцию также будут реализовывать в микрорайонах города и на мини-рынках.

В числе подтвердивших свое участие в ярмарках сельхозорганизаций такие крупнейшие производители, как ОАО «Фирма «Кадино», ОАО «Фирма «Вейно», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», ОАО «Восход» (Могилевский район), СПК «Гигант» (Бобруйский район), СПК «Рассвет» им. К.Орловского (Кировский район). Также в ярмарках примут участие фермерские хозяйства, предприятия потребительской кооперации, предприятия мясо-молочной промышленности, торговые организации, индивидуальные предприниматели и ремесленники. Для жителей и гостей области будет представлен широкий ассортимент товаров, в том числе мясо-молочной, хлебобулочной, плодоовощной и рыбной продукции, кулинарных изделий, а также горячих напитков (кофе, чай), блинчиков, шашлыков.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилевской области в сентябре-ноябре пройдут около 200 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг...
 
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