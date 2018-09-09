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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
10.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Пепловый выброс на высоту до 2 км зафиксирован на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Сахалинской области.
По информации спасателей, запаха сероводорода не ощущается, населению ничего не угрожает.
Вулкан активизировался в ноябре 2016 года. Он расположен в 7 км к северо-западу от Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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Пепловый выброс на высоту до 2 км зафиксирован на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное...
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