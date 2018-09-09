|
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 44 человек
10.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь на 6 сентября на японском острове Хоккайдо, возросло до 44 человек, 660 получили ранения, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
По данным японского Агентства по пожаротушению и ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение привело к многочисленным оползням, в результате чего сотни домов разрушены или повреждены. В эвакуационных центрах на данный момент находятся около 2,5 тыс. человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь на 6 сентября на японском острове Хоккайдо, возросло до 44 человек, 660 получили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)