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Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 44 человек

10.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь на 6 сентября на японском острове Хоккайдо, возросло до 44 человек, 660 получили ранения, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

По данным японского Агентства по пожаротушению и ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение привело к многочисленным оползням, в результате чего сотни домов разрушены или повреждены. В эвакуационных центрах на данный момент находятся около 2,5 тыс. человек.

 
 
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Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь на 6 сентября на японском острове Хоккайдо, возросло до 44 человек, 660 получили...
 
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