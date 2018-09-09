Урожай сахарной свеклы в Беларуси ожидается выше прошлогоднего. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

«В этом году планируется собрать 5 млн т сахарной свеклы, это больше, чем в прошлом году», — сказал Владимир Гракун.