Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на празднике в Минске

Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на День танкистов в Минске. Об этом сообщил руководитель направления спецпроектов Wargaming Александр Бобко сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятию, передает корреспондент БЕЛТА.

Технология называется «Настольный AR» — это возможность в дополненной реальности на любую поверхность накладывать эпизоды из игры. «Впервые подобное демонстрируется на территории СНГ. Особенность в том числе и в максимально возможной стабильности изображения. Для сегодняшнего дня мы воссоздали баталии на виртуальной карте Минска, о которой уже многое сказано», — отметил Александр Бобко.

Он подчеркнул, что подобная технология может использоваться и в образовательных целях — для реконструкции военных битв. В частности, к 75-летию Курской битвы уже воссозданы ее ключевые моменты посредством дополненной реальности.