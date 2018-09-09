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Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на празднике в Минске

10.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на День танкистов в Минске. Об этом сообщил руководитель направления спецпроектов Wargaming Александр Бобко сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятию, передает корреспондент БЕЛТА.

Технология называется «Настольный AR» — это возможность в дополненной реальности на любую поверхность накладывать эпизоды из игры. «Впервые подобное демонстрируется на территории СНГ. Особенность в том числе и в максимально возможной стабильности изображения. Для сегодняшнего дня мы воссоздали баталии на виртуальной карте Минска, о которой уже многое сказано», — отметил Александр Бобко.

Он подчеркнул, что подобная технология может использоваться и в образовательных целях — для реконструкции военных битв. В частности, к 75-летию Курской битвы уже воссозданы ее ключевые моменты посредством дополненной реальности.

 
Теги: Минск
 
 
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Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на День танкистов в Минске. Об этом сообщил руководитель направления спецпроектов Wargaming Александр Бобко сегодня...
 
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