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Xiaomi Redmi Note 5 согнули, подожгли и поцарапали
Автор YouTube-канала JerryRigEverything
Сперва блогер попытался поцарапать защитное стекло на фронтальной стороне девайса, и оно повредилось в нескольких местах. Задняя сторона смартфона выполнена из металла, и чтобы нанести ему урон, экспериментатору пришлось прибегнуть к канцелярскому ножу.
Нижняя и верхняя грани Xiaomi Redmi Note 5 пластиковые, и их повредить оказалось проще. Это касается и сканера отпечатков пальцев, который отказался работать после нанесения царапин.
От сгибания руками корпус устройства не сломался, но заметно деформировался возле клавиш регулировки громкости. При нагреве зажигалкой пиксели на экране темнели, но быстро возвращались в нормальное состояние.
На YouTube-канале JerryRigEverything есть подобные эксперименты и с другими смартфонами. Например, автору удалось
Смотрите, сколько у нас стоит Xiaomi Redmi Note 5:
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Автор эксперимента ранее проводил подобные испытания и с другими аппаратами.
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