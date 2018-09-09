Война? Велосипедист ночью режет шины маршрутке

Видео записано камерой наружного наблюдения в городе Бресте. Вероятнее всего, парень выбрал велосипед исключительно как средство для достижения поставленной цели и способ быстро ретироваться с места происшествия.



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Молодой человек на велосипеде едет по ул. Луцкой, выбирает конкретную маршрутку, проводит нужные ему манипуляции (повредил колесо режущим предметом) и уезжает...

Месть? Война? Просто хулиганство? Конкуренты? Какие ещё могут быть варианты?