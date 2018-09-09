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Война? Велосипедист ночью режет шины маршрутке
10.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
Видео записано камерой наружного наблюдения в городе Бресте. Вероятнее всего, парень выбрал велосипед исключительно как средство для достижения поставленной цели и способ быстро ретироваться с места происшествия.
Молодой человек на велосипеде едет по ул. Луцкой, выбирает конкретную маршрутку, проводит нужные ему манипуляции (повредил колесо режущим предметом) и уезжает...
Месть? Война? Просто хулиганство? Конкуренты? Какие ещё могут быть варианты?
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Видео записано камерой наружного наблюдения в городе Бресте. Вероятнее всего, парень выбрал велосипед исключительно как средство для достижения поставленной...
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