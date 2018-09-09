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Начальника ЖЭСа в Лунинце обвиняют в хищениях и махинациях с жильем

10.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд уголовное дело по обвинению начальника ЖЭСа Лунинецкого ЖКХ в преступлениях против собственности и интересов службы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58711.php

Начальника ЖЭСа в Лунинце обвиняют в хищениях и махинациях с жильем

Следствие установило, что с 1 декабря 2010 года по 31 августа 2017-го руководитель коммунального предприятия незаконно завладел деньгами районного ЖКХ на общую сумму Br10,3 тыс. Деньги были перечислены в качестве зарплаты и иных выплат на карт-счета его жены и друга, которые ранее были фиктивно трудоустроены в ЖЭС и в действительности там не работали. По его указанию они передали ему банковские карточки.

Кроме того, начальник ЖЭСа оказал помощь в приватизации квартиры в Лунинце дочери своего знакомого. В результате государству был причинен ущерб на сумму более Br20 тыс., что является особо крупным размером. Также за решение вопросов о приватизации жилья лицами, которые не имели на это право, он получил в качестве взяток от четырех граждан $31,7 тыс.

Действия должностного лица квалифицированы по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч.2 и ч.3 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса. После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения и согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Примененная ранее к обвиняемому мера пресечения в виде заключения под стражу осталась без изменения.

 
 
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Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд уголовное дело по обвинению начальника ЖЭСа Лунинецкого ЖКХ в преступлениях против собственности и...
 
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