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В Березовском районе сгорело 30 т соломы
10.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
В Березовском районе сгорело 30 т соломы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
фото из архива
Инцидент произошел вечером 9 сентября в 2 км от д.Малеч. Очевидцем происшествия стал проезжающий по дороге водитель. В 20.17 мужчина позвонил на линию 101 и сообщил, что в поле горит скирда соломы. Когда первые подразделения спасателей прибыли на место вызова, вся скирда была охвачена огнем. В тюках было складировано 30 т соломы укоса этого года.
Огонь на соседние скирды не распространился.
В ликвидации пожара задействовали три единицы техники
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В Березовском районе сгорело 30 т соломы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. фото из архива Инцидент произошел вечером 9 сентября в 2 км от...
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